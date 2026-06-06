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Doi români, condamnați la Londra după ce au înjunghiat un jurnalist iranian. Victima acuză poliția britanică

Bianca Dogaru
Doi români, condamnați la Londra după ce au înjunghiat un jurnalist iranian. Victima acuză poliția britanică
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Doi români, Nandito Badea și George Stana, au primit vineri un verdict de vinovăție de la judecătorii din Londra, după ce au atacat și înjunghiat un jurnalist iranian în 2024, la ordinul guvernului din Iran. Victima, Pouria Zeraati, acuză public poliția britanică pentru că a ignorat pericolul, deși soția lui l-a prins pe unul dintre atacatori la pândă în fața casei cu un an înainte de incident, potrivit Daily Mail.

Jurnalistul lucrează la o televiziune care critică conducerea din Iran și primea mesaje de amenințare încă din 2022. Cu un an înainte de atac, agresorii au fost prinși și arestați chiar în fața curții sale cu bâte și bani în geantă, dar polițiștii le-au dat drumul rapid, fără să își dea seama că aceștia își urmăreau ținta.

„Mă gândeam unde mă va înjunghia – în gât? În inimă? În rinichi? Voi mai fi în viață peste câteva secunde sau nu? Este un moment pe care nu vrei să-l trăiești niciodată”, declară Pouria Zeraati.

Jurnalistul se declară uimit de nepăsarea autorităților din trecut. Oamenii legii din Angia recunosc acum că acea arestare din 2023 a fost primul semn că românii veniseră la spionaj, iar eliberarea lor le-a permis să-și finalizeze planul.

Cum s-a petrecut agresiunea din mijlocul străzii

Echipa venită din România a stat ascunsă și a urmărit casa timp de o lună. În momentul în care bărbatul a ieșit spre mașină, atacatorii l-au prins de mâini, l-au lovit cu un cuțit în picior și au fugit cu o mașină, iar în aceeași seară au luat avionul înapoi spre București.

„Atacul planificat a fost ordonat de o terță parte care acționa în numele statului iranian”, explică procurorii în fața instanței.

Tinerii români au susținut în apărarea lor că voiau doar să îi fure ceasul și că nu știau nimic despre jocurile politice din Iran, dar judecătorii nu i-au crezut. Pedeapsa finală cu închisoarea pentru cei doi va fi stabilită de tribunal pe data de 3 iulie.

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