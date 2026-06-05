Rețea uriașă de traficanți de droguri din cluburile bucureștene, destructurată de polițiști. 22 de persoane reținute

Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o rețea organizată care vindea droguri de mare risc în cluburile din București. În urma a 27 de percheziții la domiciliu făcute în Capitală și în județele Ilfov și Ialomița, autoritățile au reținut 22 de persoane și au plasat o altă persoană sub control judiciar.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, în municipiul București, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care ar fi desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din capitală,” se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.

Cantități mari de substanțe interzise și bunuri de valoare

„Grupul infracțional organizat ar fi unul de tip multicelular, cu membri comuni și relații directe între aceștia, acționând concertat în cluburile de noapte din București, pentru vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, în special ecstasy, cocaină și substanțe cristaline.

Membrii ar fi acționat conspirat, cu împărțirea zonelor de acțiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienților și tranzacții discrete, inclusiv prin gesturi convenționale, rolurile fiind distribuite între negociatori și cei care ar fi predat efectiv drogurile.”

Arestarea preventivă pentru 22 de inculpați și arestul la domiciliu pentru alte două persoane

„De asemenea, din investigații a reieșit că gruparea de criminalitate organizată ar fi utilizat și persoane apropiate pentru transport și depozitare, precum și rețelele sociale pentru semnalarea prezenței la evenimente și atragerea clienților, existând totodată legături constante între membrii acesteia și în mediul online.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri vândute de către membrii grupului infracțional organizat, în zona unor cluburi, cafenele și unități hoteliere din sectoarele 1 și 3 ale Bucureștiului, dar și pe parcursul unor evenimente (festival, petreceri private).”

Măsurile legale luate împotriva traficanților

„Totodată, membrii ar fi acționat după un tipar specific și ar fi vizat preponderent consumatori din segmentul „tânăr și foarte tânăr”, cu o stare materială peste medie, care ar frecventa medii de divertisment de lux și de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri.

La momentul intervenției autorităților, membrii grupului infracțional organizat ar fi pregătit distribuirea coordonată de droguri pentru festivalurile anunțate pentru următoarea perioadă.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

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