Presa locală relatează că Fănel Bogos ar fi apelat la mai multe persoane, inclusiv la Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) pentru a interveni în problema sa cu Mihai Ponea. Potrivit relatării, acesta i-ar fi cerut guvernatorului BNR să analizeze situația de la Vanbet, o stație de incubație din Vaslui.

Fănel Bogos, într-o discuție cu un jurnalist de la Vremea Nouă, i-a relatat că Mugur Isărescu ar fi știut despre problemele sale cu Mihai Ponea, șeful Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Bogos susține că l-ar fi rugat pe guvernatorul BNR să discute cu Alexandru Bociu, președintele Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), superiorul lui Ponea.

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Fănel Bogos susține că ar fi fost invitat de Mugur Isărescu la o petrecere aniversară

Fănel Bogos susține că dosarul conține o interceptare în care Alexandru Bociu ar fi menționat un contact cu Mugur Isărescu pe tema Vanbet. Omul de afaceri afirmă că are o relație apropiată cu guvernatorul BNR și că a participat la aniversarea acestuia. Acolo, ar fi cântat două melodii. Fănel Bogos spune că l-a cunoscut pe Mugur Isărescu la o întâlnire cu antreprenorii, în mai 2025. Ulterior, Bogos ar fi cântat la recepție, după ce a observat că artistul invitat ar fi cântat fals, iar guvernatorul BNR l-ar fi remarcat. Atunci, l-ar fi invitat la petrecerea sa aniversară.

„Acesta (n.r. Mugur Isărescu) a venit la mine și mi-a zis: «Am o formație din Moldova care cântă la ziua mea și tu te potrivești cu ei!». Da, da (n.r. dacă a cântat la ziua guvernatorului BNR). Două (n.r. melodii). Am cântat la ziua lui Isărescu înainte de a mă lua (n.r. înainte de arestarea preventivă), anul trecut. I-am cântat două melodii, dintre care una pe care o începuse cineva și nu a terminat-o, pentru că o cânta fals. M-am apucat eu de cântat. A venit la mine și când a văzut cum am cântat mi-a strâns mâna. Și am mai cântat o melodie de-a lui Nicu Paleru: «Fă-mă Doamne tânăr iară,/ Cum eram odinioară». Îi plac melodiile astea vechi și așezate”, a spus Fănel Bogos.

Fănel Bogos a relatat că Mihai Ponea, pe care îl numește „cumătru”, ar fi încercat să îl convingă să renunțe la afacerea cu pui. Potrivit lui Bogos, acesta i-ar fi spus că, în următorii 5-10 ani, piața abatoarelor din România va fi dominată de câțiva mari integratori. Afaceristul, însă, a refuzat să vândă.

„Și am probleme de genul ăsta și dacă dvs. sunteți din zonă, că președintele ANSVSA… Că domnul Bociu vorbește de Mugur Isărescu în dosar. Cumătrul nu s-a mai limitat la anumite chestii și a vrut să mă vândă. El a venit și mi-a propus chestia asta și a zis: «Băi, cumetre, în 5-10 ani de zile nu vor mai fi 11 mari producători, abatoare în țara asta. Vor veni 3-4 mari integratori, vă vor lua și tu nu ești pregătit pentru asta și mai bine vinzi»”, a continuat Fănel Bogos.

„Domnul guvernator, i-am zis eu, dacă președintele ANSVSA este de la dvs. din zonă, poate-l cunoasteți și poate discutați dvs. cu el. Și Bociu a recunoscut că a venit inclusiv Isărescu și l-a rugat să vadă ce-i acolo”, a mai spus el.

Conflict între Vanbet și DSVSA Vaslui

DSVSA Vaslui a suspendat activitatea stației de incubație Vanbet din Banca în aprilie 2025, iar în luna mai a interzis-o. Compania a contestat măsurile în instanță, însă Curtea de Apel Iași i-a respins recursul pe 17 iunie 2026. Curtea de Apel Iași a constatat că stația Vanbet funcționa pe o suprafață mult mai mare decât cea autorizată inițial, cu mai multe incubatoare și eclozionatoare. Schimbările de amplasament și flux tehnologic impuneau o nouă autorizare sanitar-veterinară.

Vanbet trebuie să reia și procedura de autorizare urbanistică a stației de incubație din Banca. Primăria a constatat că documentele pe baza cărora a fost emisă autorizația de construire nu corespund situației din teren. A cerut obținerea unui nou certificat de urbanism.

Vanbet riscă întârzieri și costuri suplimentare, fiind nevoită să reia procedura de autorizare, de la certificatul de urbanism. Compania trebuie să rezolve mai întâi problemele construcției, în contextul diferențelor majore față de proiectul autorizat inițial. Stația de incubație ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri, potrivit informațiilor din dosar.

Ilie Bolojan, anchetat la DNA în dosarul Bogos

Ilie Bolojan a fost audiat timp de peste două ore la DNA Iași, în calitate de martor, în dosarul presupusei mite de 1,5 milioane de euro legate de omul de afaceri Fănel Bogos. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că premierul demis a oferit informațiile solicitate de anchetatori. Audierea a avut loc pe 2 octombrie. Vezi AICI detaliile.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis reprezentanta Executivului Ioana Dogioiu.

George Simion a publicat presupuse stenograme de la o întâlnire cu afaceristul Fănel Bogos, despre care spune că nu a avut loc

George Simion a publicat pe blogul personal presupuse stenograme apărute în media, dar care nu au fost făcute publice încă. Liderul AUR a anunțat că va cere DNA să verifice autenticitatea înregistrărilor. A spus că va solicita tragerea la răspundere a celor vinovați de dezinformare și presiune asupra sa. Presupusele stenograme pot fi consultate AICI.