Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.

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Ilie Bolojan nu poate ieși de la audieri cu o altă calitate decât cea de martor. Legea răspunderii ministeriale prevede că, pentru începerea urmăririi penale, DNA trebuie să ceară ridicarea imunității premierului demis, lucru care implică o procedură specială.

Aceeași lege prevede și că, în cazul în care este cerută urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Președintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcție.

Audiența de la Palatul Victoria și rețeaua de influență

Potrivit surselor judiciare, numele premierului demis apare în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.

Anchetatorii susțin că Bogos ar fi apelat la o rețea extinsă de influență politică pentru a ajunge în audiență direct la premierul Ilie Bolojan. Scopul demersului ar fi fost blocarea controalelor sanitar-veterinare la fermele sale și obținerea unor despăgubiri substanțiale de la stat. În urma controalelor, inspectorii ar fi constatat nereguli grave, inclusiv prezența bacteriei Salmonella în produsele din carne de pui.

Pentru a evita sancțiunile și pentru a urgenta aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro depus la DSVSA Vaslui, persoanele cercetate ar fi făcut presiuni la nivel central, ajungând până la eșalonul superior al Guvernului. Audierea premierului Ilie Bolojan în calitate de martor are ca scop clarificarea împrejurărilor în care a avut loc audiența la Palatul Victoria și dacă au existat intervenții directe asupra deciziilor luate la nivelul Executivului.

Fost secretar general adjunct al Guvernului și fost președinte PNL, puși sub acuzare

În acest dosar, procurorii anticorupție au dispus urmărirea penală față de Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, care este acuzat de folosirea influenței politice pentru a facilita întâlnirea dintre omul de afaceri și înalți funcționari ai statului, dar și pentru a face presiuni asupra conducerii Sanitar-Veterinare.

„În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul B.F. (n.r. Fănel Bogos) a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului B.F. (n.r. Fănel Bogos) cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.

În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. (n.r. Fănel Bogos) că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui”, conform DNA.

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, este și ea cercetată de procurorii DNA pentru complicitate la folosirea influenței, fiind acuzată că ar fi sprijinit demersurile de înlocuire din funcție a conducerii sanitar-veterinare locale cu care Fănel Bogos avea probleme.

„În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. (n.r. Fănel Bogos).

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, susțin procurorii.

VIDEO: Antena 3 CNN/ FOTO: Ziarul de Iași