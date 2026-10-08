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Simion publică „în exclusivitate” presupuse stenograme de la o întâlnire cu afaceristul Fănel Bogos, despre care spune că nu a avut loc. Acuză un șantaj și anunță că va sesiza DNA

Simion publică
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Liderul AUR, George Simion, publică pe blogul personal așa- zise stenograme care au circulat în media dar care nu au fost făcute publice încă. Simion pune astfel capăt unor supoziții referitoare la o presupusă întâlnire cu afaceristul Fănel Bogos și explică detalii de la o altă întrevedere cu unul dintre presupușii sponsori ai lui Nicușor Dan la prezidențiale, moment la care Bogos nu a luat parte. Liderul AUR spune că se va adresa Direcției Naționale Anticorupție și va cere oficial să i se confirme dacă aceste înregistrări sunt adevărate. Simion va solicita ulterior instituțiilor competente tragerea la răspundere a celor vinovați pentru dezinformare și presiune asupra sa.

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Nu m-am văzut niciodată cu Fănel Bogos. Nu a avut loc nicio întâlnire conform descrierii în luna aprilie 2025 sau în vreo lună apropiată de campaniile electorale (bănuiesc că data din aprilie 2025 vrea să lege aceste lucruri de campania electorală din mai 2025 și presupuse foloase). Abia în luna octombrie 2025 am avut o întâlnire cu Radu Timiș Junior acasă la Florin Burculescu pentru a clarifica acuzațiile din spațiul public conform cărora compania CrisTim s-a implicat activ în susținerea lui Nicușor Dan, aspect negat de companie. Deci, cu totul alt motiv și alte discuții. La această întâlnire NU a luat parte Fănel Bogos, după cum am precizat mai sus„, a scris George Simion pe blogul său.

George Simion precizează că nu a fost informat până acum de vreun procuror în legătură cu implicarea sa în aceste stenograme.

Nu am nimic de ascuns. Niciun procuror sau vreo instituție a statului român nu m-a înștiințat în legătură cu acest caz sau presupuse stenograme în care apar„, a mai spus liderul suveranist.

Am multe de spus despre toate aceste subiecte și nu numai și abia aștept să le spun, eu spre deosebire de alții nu pot fi redus la tăcere: NU TAC!”, a precizat Simion.

Liderul AUR declară că va sesiza instituțiile competente și va cere oficial tragerea la răspundere a celor vinovați de dezinformare.

„Voi face în zilele ce urmează o adresă oficială către DNA, solicitându-le să confirme sau să infirme aceste înregistrări, urmând să mă adresez instituțiilor competente ale statului în tragerea la răspundere pentru această vădită dezinformare și presiune asupra mea”, a mai spus liderul AUR.

Presupusele stenograme, publicate de Simion pe blogul său

George Simion publică pe blogul său stenogramele care au circulat în mass-media și pe care le va înainta Direcției Naționale Anticorupție.

Bogos Fanel, Burculescu Florin- Aurelian( proprietar brand Tara Mea), George Simion, Radu Timis.

Acestia s- au intalnit pe 8.04.2025 la domiciliul lui Burculescu Florin din anasamblul Baneasa Rezidential din strada Erou Iancu Nicolae.

Burculescu F-salutare excelenta

GS- buna ziua

BF- cand ajungeti va prezint un mare roman, patronul VANBET, cel mai mare producator de oua si pui din Moldova.

GS- Da am auzit de el. Sa ma astepte

BF- vezi sa ma sustii ca am de recuperat de la el 3 milioane .

Parte din ei merg la campanie.. ( injurii) rade.. 

BF- Fanica, am vorbit cu George aici de fata ca sa includem VANBET in Asociatia Tara Mea , ca sa ai protectie fata de controale.

Bogos F- eu trimit tot ce e nevoie. Nu dau spaga. Dar sa ajutam 

GS- vezi ca Florin poate sa iti ofere protectie prin Ambasada Amercii

BOGOS F- eu vreau butonul.. rade..

Burculescu F- un camion de oua pe saptamana e de ajuns.. rade.. 

Radu Timis- pe mine ma intereseqza sa preiau brandul Porcul Romanesc

GS – pot sa aduc finantare din Mexic

L- a trimis Rechinul pe unu la mine. 

Bogos F- asta daca nu ma aresteaza

Burculescu F- mu exista chestia asta

Bogos F- ttebuie dat afara Ponea

GS- si Bociu dar asta e agatat de servicii .. ( injurii) ..

Bogos F- deci eu azi am

Auzit ca doamna Traila si Neacsu il sustin in continuare

Burculescu F- cand o sa fiu eu ras in cap! Dar chiar cine v- a tuna in halul asta? 

GS- o sa va rog sa depuneti un memoriu la Comisia de abuzuri la Parlament. Ca sa o urmaresc eu.

Sa dam si o haina de legalitate.. ( injurii)… rade..

Bogos F- am Inteles sa traiti!

Oriunde e nevoie, suntem prezenti

GS- si poate inchideti legal si civilizat litigiul cu Burculescu.

BOGOS F- nu e nici un litigiu. Asta vrea bani din cer. Il cunosc de 20 de ani.. Rade..

Cand a plecat, Simion este condus la Masina de Burculescu. Discuta neinteligibil despre ce au de facut.

Ulterior, Bogos F l- a sunat din arest preventiv pe Burculescu ca sa ii reproseze ca Simion l- a lucrat si ca stia ca o sa fie arestat.

Burculescu i- a zis doar ca Simion l- a indrumat sa depuna memoriul la parlament.

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