O stație de incubație din Vaslui, motivul scandalului în dosarul „Rețeaua Bogos”, în care a fost audiat și Bolojan. Ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri

Dosarul „Rețeaua Bogos”, ajuns la Direcția Națională Anticorupția (DNA) și care vizează mai multe nume sonore, ar fi pornit de la o stație de incubație din Vaslui. Stația, închisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, ar fi generat aproximativ 10 milioane de euro anual, bani negri, potrivit informațiilor din dosar.

Pentru omul de afaceri Fănel Bogos, redeschiderea legală a stației de incubație din Banca rămâne dificilă. Investiția a ajuns la aproape 5.000 de metri pătrați și a fost implicată într-un conflict judiciar cu DSVSA Vaslui, Tribunalul Vaslui și Curtea de Apel Iași. Potrivit unor surse judiciare, stația ar fi generat anual circa 10 milioane de euro, bani negri, notează Vremea Nouă. În acest dosar a fost audiat și Ilie Bolojan, iar mai multe informații sunt disponibile aici.

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După închiderea stației, Fănel Bogos ar fi încercat să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Potrivit relatării, omul de afaceri ar fi apelat la politicieni, persoane din servicii și foști procurori DNA pentru a-și pune planul în aplicare. Demersurile ar fi ajuns până la conducerea ANSVSA și la biroul premierului. În acest context, Bogos ar fi oferit, potrivit informațiilor vehiculate, o șpagă de 1,5 milioane de euro.

Documentele emise recent de Primăria Banca și Consiliul Județean Vaslui arată că Vanbet trebuie să reia procedura de autorizare a stației de incubație de la Certificatul de Urbanism. Extinderea stației nu are procesul-verbal de recepție semnat, din cauza unor nereguli. Documentele administrației indică faptul că situația din teren nu corespunde actelor de autorizare. În paralel, Bogos ar fi avut în vedere închirierea stației către o altă firmă, în contextul procedurii de concordat.

Conflictul ar fi izbucnit în 2025

Conflictul dintre Vanbet și DSVSA Vaslui a început în primăvara lui 2025, după controalele efectuate la stația de incubație din Banca. Activitatea a fost suspendată pe 15 aprilie și interzisă pe 21 mai. Vanbet a contestat măsurile în instanță, însă fără succes. Pe 17 iunie 2026, Curtea de Apel Iași a respins recursul companiei.

Instanța a constatat diferențe majore între obiectivul autorizat în 2010 și cel găsit la controalele din 2025. Autorizația viza o stație de 540 mp, cu 8 incubatoare și 5 eclozionatoare. În 2025, activitatea se desfășura pe 4.883 mp, cu 24 de incubatoare și 11 eclozionatoare.

Verificările au indicat și un alt amplasament față de cel autorizat inițial. Curtea de Apel Iași a apreciat că modificările au o „influență substanțială” asupra fluxului tehnologic și impun reluarea procedurii de autorizare sanitar-veterinară.

După decizia Curții de Apel Iași, Vanbet se confruntă cu o nouă problemă, de această dată pe partea de urbanism. Într-o adresă din 22 septembrie 2026, Primăria Banca îi transmite companiei că procedura de autorizare trebuie reluată, începând cu obținerea unui nou certificat de urbanism.

Primăria și Consiliul Județean Vaslui au constatat că documentația care a stat la baza autorizației de construire nu corespunde realității din teren. Situația este similară cu problemele constatate anterior de DSVSA și de instanță în cazul autorizării sanitar-veterinare. Astfel, discrepanțele nu vizează doar activitatea sanitar-veterinară, ci și documentația de construire a stației de incubație.

Ce înseamnă reluarea procedurii pentru firmă

Pentru Vanbet, reluarea procedurii poate însemna timp și costuri suplimentare. Compania trebuie să reia circuitul documentațiilor, avizelor și autorizațiilor, pornind de la certificatul de urbanism. Problema construcției trebuie rezolvată înaintea autorizării activității sanitar-veterinare. Astfel, urbanismul, recepția lucrărilor și autorizarea activității devin probleme care se condiționează reciproc.

Diferențele constatate sunt semnificative, scrie sursa citată. Și anume, de la 540 la 4.883 de metri pătrați, de la 8 la 24 de incubatoare și de la 5 la 11 eclozionatoare. După suspendarea și interzicerea activității și pierderea definitivă a procesului la Curtea de Apel Iași, Vanbet se află în situația de a relua procedura de autorizare.