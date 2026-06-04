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Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți

Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
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Eugent Tomac, nominalizarea de premier a președintelui Nicușor Dan, are o lungă istorie în politica românească. A fost unul din oamenii de încredere ai lui Traian Băsescu, fiindu-i aproape în proiectul PMP, partidul înființat de fostul președinte. În prezent este consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan.

Eugen Tomac a fost numit de Nicușor Dan consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Și-a construit cariera în zona administraţiei pentru diaspora şi a politicilor dedicate pentru românii din afara granițelor

Favoritul președintelui pentru funcția de premier își datorează ascensiunea fulminantă în special lui Traian Băsescu, cel care l-a susținut şi promovat în diverse etape ale carierei sale politice.

Născut în 1981 în sudul Basarabiei, în fosta URSS, pe teritoriul actual al Ucrainei, europarlamentarul PMP a avut o traiectorie rapidă la vârful politicii românești. A venit în România în adolescenţă şi a studiat istoria la Universitatea din Bucureşti.

Are o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani, conform descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale. Ulterior, şi-a construit cariera în zona administraţiei pentru diaspora şi a politicilor dedicate românilor din afara graniţelor, devenind secretar de stat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi consilier în Administraţia Prezidenţială.

Cariera sa fulminantă începe în 2006, ca expert în cadrul Administrației Prezidențiale Băsescu

Parcursul său instituțional a început în anul 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor.

Eugen Tomac este actualul președinte al PMP / Sursa FOTO: https://pmponline.ro

În 2009, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

Succesorul lui Băsescu la conducerea PMP

Apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea PMP, Tomac este în prezent la al doilea mandat de membru al Parlamentului European, din care face parte din iulie 2019.

În legislativul european, el este prezent în grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

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