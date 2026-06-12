Eugen Tomac, după pierderea votului din partea PNL și USR: „Adâncirea crizei este în dezavantajul României”

După ce a pierdut susținerea partidelor PNL și USR, premierul desemnat Eugen Tomac a avertizat că orgoliile politice și prelungirea crizei guvernamentale pot aduce pierderi de miliarde de euro pentru România.

Tomac a transmis că blocajul din Parlament pune în pericol stabilitatea financiară a țării, în contextul în care partidele nu au reușit să ofere o alternativă timp de o lună și jumătate.

„Cred că în momentul de față adâncirea crizei este în dezavantajul României. Partidele politice au avut la dispoziție mai bine de 45 de zile să vină cu o soluție, să prezinte un program și o majoritate, nu au făcut acest lucru. România riscă să piardă milioane de euro. Riscăm prin acest orgoliu politic să anulăm tot efortul făcut de cetățeni anul trecut, pentru că, pentru a echilibra deficitul bugetar, românii au scos mai mulți bani din buzunarul lor.”

Oferă pentru liderii de dreapta în privința miniștrilor

În încercarea de a strânge o majoritate stabilă, Tomac a amintit că este dispus să negocieze lista de miniștri cu liderii celorlalte partide politice.

„Atât timp cât eu am propus și am prezentat disponibilitatea mea de a discuta și cu dl Bolojan, și cu Fritz, de a schimba orice nume de pe lista de miniștri, cred că am dat dovadă de cea mai mare deschidere. Îmi doresc să primesc sprijinul partidelor pro-europene, dar trebuie să ținem cont de ceva ce e esențial în politică, de bun-simț și compromis. Când nu există argumente și soluții, cel mai ușor e să încerci să inventezi etichete care acoperă neputința.”

Astăzi, Comitetul Politic al USR a decis că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Decizia vine la o zi după ce și PNL a votat împotriva unui guvern tehnocrat condus de propunerea președintelui Nicușor Dan.