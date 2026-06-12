Prima pagină » Actualitate » Europarlamentarii AUR cer Ursulei von der Leyen să ia măsuri în cazul dronei explodate în Portul Constanţa

Europarlamentarii AUR cer Ursulei von der Leyen să ia măsuri în cazul dronei explodate în Portul Constanţa

Luiza Dobrescu
Europarlamentarii AUR cer Ursulei von der Leyen să ia măsuri în cazul dronei explodate în Portul Constanţa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarii AUR / ECR Gheorghe Piperea, Georgiana Teodorescu și Adrian Axinia au transmis o scrisoare oficială către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.

Aceştia solicită clarificări și măsuri în urma incidentului produs în data de 5 iunie 2026, când o dronă marină ucraineană a explodat în Portul comercial Constanța.

În scrisoare se arată că explozia a generat panică și a perturbat activitățile turistice de pe întreg litoralul românesc. Semnatarii atrag atenția asupra gravității situației și asupra numeroaselor semne de întrebare legate de circumstanțele incidentului.

Potrivit scrisorii, drona ar fi staționat în port mai mult de patru ore fără intervenția autorităților române și fără informarea aliaților din NATO și UE. De asemenea, informația privind proveniența ucraineană a dronei ar fi fost comunicată cu doar 20 de minute înainte de explozie.

Europarlamentarii AUR menționează că, potrivit declarațiilor publice ale statului ucrainean, drona s-ar fi autodetonat, ceea ce ridică întrebări privind controlul acesteia după pătrunderea într-un port comercial. Totodată, aceștia subliniază că în aceeași zonă ar fi existat alte trei drone de aceeași proveniență care s-au autodetonat în larg.

În document se arată și că explicațiile publice au indicat faptul că cele patru drone maritime ar fi vizat petrolierul Safeen Elona, navă sub pavilion al Emiratelor Arabe Unite care nu se află sub sancțiuni. În acest context, semnatarii afirmă că rezultă concluzia că „în apele teritoriale ale unui stat membru UE și NATO, Ucraina a desfășurat o operațiune de piraterie”.

Europarlamentarii atrag atenția și asupra faptului că România nu dispune de capacitățile necesare pentru identificarea unor astfel de pericole și avertizează că incidente similare s-ar putea produce și în alte state membre ale Uniunii Europene din zona Mării Negre sau a Mării Baltice.

Eurodeputaţii vor ca Ucraina”să explice pe deplin circumstanțele și cauzele incidentului din Portul Constanța”

Scrisoarea evidențiază, de asemenea, riscurile majore pe care le-ar fi putut genera explozia dronei în apropierea unor facilități logistice importante din Portul Constanța, inclusiv depozite de țiței, carburant, metanol și azotat de amoniu.

Semnatarii susțin că, dacă explozia s-ar fi produs cu aproximativ 300 de metri mai aproape de aceste obiective, consecințele ar fi putut fi catastrofale pentru port și pentru municipiul Constanța.

Cei trei europarlamentari AUR / ECR subliniază că Portul Constanța reprezintă o infrastructură strategică esențială pentru economia României, pentru o parte a economiei Uniunii Europene și pentru logistica de război a Ucrainei.

În opinia lor, prezența unor drone militare nesupravegheate într-un asemenea obiectiv poate afecta susținerea populației europene pentru eforturile Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

În scrisoarea adresată Comisiei Europene, Gheorghe Piperea, Georgiana Teodorescu și Adrian Axinia solicită ca autoritățile ucrainene:

  • să explice pe deplin circumstanțele și cauzele incidentului din Portul Constanța din 5 iunie 2026, inclusiv dacă este vorba despre o operațiune de tip „false flag”;
  •  să ofere garanții că dronele răspândite în Marea Neagră nu reprezintă un pericol pentru obiectivele civile și pentru populație;
  •  să informeze în timp util autoritățile statelor riverane Mării Negre cu privire la incidente similare, prin canalele militare de comunicații, pentru a preveni producerea unor catastrofe.

Semnatarii explică faptul că au apelat la Comisia Europeană având în vedere existența unor incidente similare în alte state europene și îngrijorarea legitimă a unor state membre aflate în proximitatea conflictului că ar putea fi angrenate în război.

„Credem că este esențial ca, de la vârful Uniunii Europene, să se transmită un mesaj foarte clar că nu este acceptabil un comportament neglijent care să pericliteze viețile unor cetățeni europeni și securitatea statelor noastre”, scrie în în scrisoare.

Europarlamentarii AUR precizează că această scrisoare, precum și eventualele răspunsuri ale Comisiei Europene, vor fi făcute publice, având în vedere interesul public major și impactul produs asupra populației de incidentul din Portul Constanța.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
17:45
Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
ULTIMA ORĂ După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
17:21
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
ULTIMA ORĂ Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
17:00
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
FLASH NEWS Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor
16:45
Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor
FLASH NEWS Comuna Sânger din Mureş îşi cheltuieşte banii de impozite ca să demită primarul, prin referendum. Duminică are loc votul
16:39
Comuna Sânger din Mureş îşi cheltuieşte banii de impozite ca să demită primarul, prin referendum. Duminică are loc votul
ULTIMA ORĂ Prefecta USR de Timiș, vizată de ancheta Parchetului European, și-a dat demisia: „Decizia îmi aparține mie și doar mie”
16:30
Prefecta USR de Timiș, vizată de ancheta Parchetului European, și-a dat demisia: „Decizia îmi aparține mie și doar mie”
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Click
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Top 7 produse care ajută la refacerea barierei naturale a pielii (P)
ECONOMIE Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
17:59
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
ARMATĂ Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
17:28
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
TENSIUNI Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
17:15
Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
DIPLOMAȚIE Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
16:47
Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
FLASH NEWS Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
16:45
Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
REACȚIE Cum a reacționat Godină după reținerea lui Makaveli: „Patrioții adevărați își iubesc țara enorm”
16:28
Cum a reacționat Godină după reținerea lui Makaveli: „Patrioții adevărați își iubesc țara enorm”

Cele mai noi

Trimite acest link pe