Evacuare obligatorie în California, după o scurgere de substanțe chimice. Alertă emisă de autorități pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români aflați sau care călătoresc în statul California că autoritățile americane au instituit stare de alertă și au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanțe chimice.

Alertă emisă de autorități pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, printr-un comunicat, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, asupra faptului că autoritățile americane au declarat stare de alertă pentru statul California și au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanțe chimice, pentru perimetrul situat:

la nord de Trask Avenue;

la sud de Ball Road;

la est de Valley View Street;

la vest de Dale Street, Santa Barbara County.

În proximitatea perimetrului menționat se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracții ,,Disneyland”.

Centre de evacuare și adăpost temporar

Au fost înființate centre de evacuare și adăpost temporar la următoarele locații:

1. Freedom Hall – 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708;

2. Savanna High School – 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801;

3. Kennedy High School – 8281 Walker Street, La Palma, California 90623;

4. Ocean View High School – 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte instrucțiunile autorităților americane și să apeleze numărul de urgență 911 în caz de pericol iminent.

Cetățenii români pot solicita informații și asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”

