Prima pagină » Știri externe » Zelenski: Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik într-un atac masiv asupra Ucrainei

Zelenski: Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik într-un atac masiv asupra Ucrainei

Zelenski: Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik într-un atac masiv asupra Ucrainei
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat un atac de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în care ar fi fost utilizată racheta balistică hipersonică Oreșnik. Kievul și mai multe regiuni au fost vizate de zeci de rachete și sute de drone, iar bilanțul provizoriu indică victime și zeci de răniți.

„Au lansat racheta ‘Oreșnik’ asupra orașului Bila Țerkva”, a afirmat Zelenski duminică, într-un mesaj pe platforma X.

83 de răniți în aracul de sâmbătă spre duminică

Autoritățile ucrainene au intervenit pe parcursul întregii nopți în zonele afectate.

„De la începutul nopții, salvatorii și toate serviciile necesare lucrează acolo unde este nevoie. În prezent, cel puțin 83 de persoane au fost confirmate rănite de la miezul nopții. Din păcate, există și morți. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați”, a transmis Zelenski.

Atacul ar fi implicat un volum mare de muniții, inclusiv armament balistic.

„A fost un atac puternic – 90 de rachete de diferite tipuri, multe dintre ele balistice – 36 în total. Au fost 600 de drone. Din păcate, nu toate rachetele balistice au fost interceptate, iar cele mai multe lovituri au fost în Kiev. Kievul a fost principala țintă a acestui atac rusesc”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a susținut că loviturile au vizat obiective civile

„Trei rachete rusești au fost lansate asupra unei instalații de alimentare cu apă. A fost arsă o piață. Zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate. Au fost lovite mai multe școli obișnuite”, a mai spus acesta.

Zelenski face apel la sprijinul extern

Liderul ucrainean a cerut din nou întărirea apărării aeriene și reacție internațională.

„Este important ca acest lucru să nu rămână fără consecințe pentru Rusia. Astăzi, oricine alege să nu tacă și să ajute Ucraina reprezintă un apărător al vieții”, a transmis Zelenski.

El a adăugat că Ucraina continuă să facă eforturi pentru protejarea populației și pentru obținerea păcii, subliniind necesitatea sprijinului internațional.

Cu o zi înainte de atac, Zelenski avertizase că există informații ale serviciilor de informații privind o posibilă lovitură majoră pregătită de Rusia cu racheta Oreșnik.

Oreșnik este o rachetă balistică capabilă să atingă viteze de peste Mach 10 și să transporte focoase convenționale sau nucleare. Potrivit informațiilor publice, ar fi fost folosită anterior de două ori în acest conflict.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Formula 4: Românul David Cristofor a câștigat locul 2 pe traseu, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Cum să îți calmezi anxietatea în situații stresante?
VIDEO Ion Cristoiu: Triumful limbii ruse la București!
12:50
Ion Cristoiu: Triumful limbii ruse la București!
ALERTĂ Evacuare obligatorie în California, după o scurgere de substanțe chimice. Alertă emisă de autorități pentru cetățenii români
12:50
Evacuare obligatorie în California, după o scurgere de substanțe chimice. Alertă emisă de autorități pentru cetățenii români
FLASH NEWS Ministrul Irineu Darău anunţă că a schimbat regulile şi amenzile pentru cei aproape 9.000 de ghizi de turism din România
12:44
Ministrul Irineu Darău anunţă că a schimbat regulile şi amenzile pentru cei aproape 9.000 de ghizi de turism din România
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
12:06
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
POLITICĂ Petrișor Peiu pune punctul pe i în scandalul reactoarelor de la Doicești: „România riscă să plătească miliarde pe proiecte nucleare fără strategie”
12:04
Petrișor Peiu pune punctul pe i în scandalul reactoarelor de la Doicești: „România riscă să plătească miliarde pe proiecte nucleare fără strategie”
ULTIMA ORĂ La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
12:02
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”

Cele mai noi

Trimite acest link pe