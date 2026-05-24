Zelenski: Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik într-un atac masiv asupra Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat un atac de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în care ar fi fost utilizată racheta balistică hipersonică Oreșnik. Kievul și mai multe regiuni au fost vizate de zeci de rachete și sute de drone, iar bilanțul provizoriu indică victime și zeci de răniți.

„Au lansat racheta ‘Oreșnik’ asupra orașului Bila Țerkva”, a afirmat Zelenski duminică, într-un mesaj pe platforma X.

83 de răniți în aracul de sâmbătă spre duminică

Autoritățile ucrainene au intervenit pe parcursul întregii nopți în zonele afectate.

„De la începutul nopții, salvatorii și toate serviciile necesare lucrează acolo unde este nevoie. În prezent, cel puțin 83 de persoane au fost confirmate rănite de la miezul nopții. Din păcate, există și morți. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați”, a transmis Zelenski.

Atacul ar fi implicat un volum mare de muniții, inclusiv armament balistic.

„A fost un atac puternic – 90 de rachete de diferite tipuri, multe dintre ele balistice – 36 în total. Au fost 600 de drone. Din păcate, nu toate rachetele balistice au fost interceptate, iar cele mai multe lovituri au fost în Kiev. Kievul a fost principala țintă a acestui atac rusesc”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a susținut că loviturile au vizat obiective civile

„Trei rachete rusești au fost lansate asupra unei instalații de alimentare cu apă. A fost arsă o piață. Zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate. Au fost lovite mai multe școli obișnuite”, a mai spus acesta.

Zelenski face apel la sprijinul extern

Liderul ucrainean a cerut din nou întărirea apărării aeriene și reacție internațională.

„Este important ca acest lucru să nu rămână fără consecințe pentru Rusia. Astăzi, oricine alege să nu tacă și să ajute Ucraina reprezintă un apărător al vieții”, a transmis Zelenski.

El a adăugat că Ucraina continuă să facă eforturi pentru protejarea populației și pentru obținerea păcii, subliniind necesitatea sprijinului internațional.

Cu o zi înainte de atac, Zelenski avertizase că există informații ale serviciilor de informații privind o posibilă lovitură majoră pregătită de Rusia cu racheta Oreșnik.

Oreșnik este o rachetă balistică capabilă să atingă viteze de peste Mach 10 și să transporte focoase convenționale sau nucleare. Potrivit informațiilor publice, ar fi fost folosită anterior de două ori în acest conflict.

Recomandarea autorului: