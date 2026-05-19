Incendiu violent lângă Los Angeles. Flăcările avansează rapid spre zonele locuite. S-au emis ordine de evacuare într-un oraș cu 100.000 de locuitori

Mihai Tănase
Foto: X/@DanielJMcGreevy
Un incendiu de vegetație izbucnit în apropiere de Los Angeles se extinde rapid și amenință zone locuite din California. Autoritățile au emis ordine de evacuare în Simi Valley, unde sute de pompieri și aeronave încearcă să oprească flăcările.

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit luni dimineață la periferia orașului Los Angeles, provocând panică în mai multe cartiere rezidențiale din California. Potrivit autorităților americane, focul se extinde cu rapiditate și amenință locuințe și infrastructuri din zona Simi Valley.

Departamentul de Pompieri din California a anunțat că incendiul a izbucnit în jurul orei locale 10:50, la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Los Angeles, potrivit Los Angeles Times.

„Avansează periculos de rapid și amenință structuri și infrastructuri”, au transmis pompierii americani.

Pentru limitarea incendiului au fost mobilizați aproximativ 200 de pompieri, sprijiniți de trei avioane cisternă și șase elicoptere care acționează continuu asupra focarelor.

Evacuări de urgență în Simi Valley

Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru patru zone din Simi Valley, oraș cu peste 100.000 de locuitori. Echipele de intervenție merg din cartier în cartier pentru a avertiza populația și pentru a preveni eventuale victime.

În paralel, locuitorii dintr-o parte a orașului vecin Thousand Oaks au primit avertizări de evacuare, în condițiile în care direcția vântului poate schimba rapid evoluția incendiului.

Până în acest moment nu au fost raportate victime sau distrugeri majore, însă pompierii avertizează că situația rămâne extrem de periculoasă din cauza temperaturilor ridicate și a condițiilor de uscăciune.

California se confruntă frecvent cu incendii de vegetație de amploare, mai ales în sezonul cald, când vânturile puternice și seceta favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.

