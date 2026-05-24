Teheranul îl contrazice pe Donald Trump în privința acordului de pace dintre SUA și Iran

Iranul contestă afirmațiile făcute de președintele Donald Trump, potrivit cărora Statele Unite și Iranul sunt aproape de finalizarea unui acord care ar include o eventuală redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Teheranul afirmă că mecanismele privind Strâmtoarea Ormuz trebuie stabilite cu statele riverane, nu în afara acestui cadru.

„Un acord a fost în mare parte negociat, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și diverse alte țări”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Iranul contestă varianta lui Trump

Autoritățile iraniene resping versiunea prezentată de Donald Trump privind un acord aproape finalizat. Agenția Fars, apropiată de statul iranian, susține că Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub controlul Teheranului, potrivit celei mai recente propuneri aflate pe masa negocierilor dintre SUA și Iran.

În paralel, surse apropiate discuțiilor afirmă că memorandumului de înțelegere aflat în lucru ar putea pune capăt ostilităților dintre cele două părți, ar permite redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz și ar duce la ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Înțelegerea ar include și deblocarea unor active iraniene păstrate în bănci din afara țării, precum și o nouă rundă de negocieri de minimum 30 de zile privind dosarul nuclear iranian. Printre subiectele sensibile se află și stocul de uraniu aproape de grad militar acumulat de Teheran.

Trump a declarat că negocierile sunt încă în desfășurare și că detaliile finale nu au fost stabilite, avertizând că anumite elemente ale memorandumului ar putea fi modificate.

Acordul negociat între Washington și Teheran

Potrivit unui articol semnat de jurnalistul Barak Ravid pentru Axios, acordul pe care Statele Unite și Iranul sunt aproape să îl semneze ar include o prelungire a armistițiului cu 60 de zile, perioadă care, potrivit sursei, „ar putea fi prelungită prin acord reciproc”.

În acest interval, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă, iar Washingtonul „ar emite anumite derogări de la sancțiuni pentru a permite Iranului să vândă petrol liber”, a relatat publicația americană, citând un oficial american.

Totodată, negocierile ar urma să continue și pe tema limitării programului nuclear iranian. Axios notează însă că înțelegerea nu este încă finalizată și există în continuare posibilitatea ca acordul să nu fie semnat.

Pakistanul laudă eforturile lui Trump

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a felicitat pe Donald Trump pentru „eforturile extraordinare de a urmări pacea”, într-un mesaj publicat pe X duminică dimineață.

Liderul pakistanez nu a făcut însă referire directă la un eventual acord sau la Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care Islamabadul a jucat un rol important de mediator în contactele dintre Washington și Teheran.

Sharif a vorbit în schimb despre o „convorbire telefonică foarte utilă și productivă” purtată de Trump cu lideri din statele Golfului, Turcia, Egipt, Iordania și Pakistan, reprezentat de șeful armatei, Asim Munir.

„Discuțiile au oferit o oportunitate utilă pentru schimb de opinii privind situația regională actuală și modalitățile de avansare a eforturilor de pace”, a adăugat Sharif.

Discuții regionale despre Iran

Donald Trump a declarat că discuția sa cu liderii regionali a vizat negocierile privind Iranul și ceea ce el a descris drept un memorandum de înțelegere legat de „PACE”.

Potrivit unei persoane informate asupra conversației, liderii i-au cerut lui Trump să accepte cadrul propus cu Iranul, iar discuția a fost descrisă drept încurajatoare. O altă sursă regională a caracterizat convorbirile drept pozitive.

„Convorbirea a fost foarte pozitivă. Se înregistrează progrese bune. Liderii regionali au sprijinit progresul și reușita obținută de președintele Trump în cadrul negocierilor”, a declarat pentru CNN un diplomat regional care a participat la apel.

Trump a afirmat că a avut o discuție separată și cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „care, de asemenea, a decurs foarte bine”.

„Aspectele și detaliile finale ale acordului sunt discutate în prezent și vor fi anunțate în scurt timp. Pe lângă multe alte elemente ale înțelegerii, Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă”, a spus Trump.

Poziția Israelului privind un posibil acord interimar

Principala preocupare a Israelului este că ar putea exista un acord interimar limitat, care să prelungească armistițiul, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să relaxeze gradual sancțiunile împotriva Iranului, fără să abordeze cele mai sensibile puncte pentru Israel: programul nuclear iranian și uraniul îmbogățit, potrivit unei surse israeliene.

Statele Unite ar continua să ofere asigurări Israelului privind problema uraniului.

Netanyahu urma să convoace sâmbătă seară o consultare restrânsă de securitate cu miniștri și oficiali pentru a analiza evoluțiile negocierilor cu Iranul.

Ce spune Trump despre șansele unui acord și opțiunea militară

Într-un interviu telefonic acordat anterior Axios, Trump a descris șansele de a ajunge la un acord cu Iranul drept „50/50 solide” înaintea convorbirii cu liderii regionali și a adăugat că ar putea decide până duminică dacă va relua acțiunea militară.

Președintele american a spus că discuțiile ar putea duce fie la un acord „bun”, fie la alegerea de către SUA de a-i „spulbera complet”.

Oficiali americani și iranieni au sugerat că părțile ar putea fi mai aproape de un acord-cadru pentru încetarea războiului după discuțiile purtate sâmbătă la Teheran de mediatori din Qatar și Pakistan.

O sursă regională a declarat că SUA și Iranul se apropie de o înțelegere pentru negocierea ulterioară a unui acord mai detaliat.

Trump a declarat pentru Axios că intenționa să discute și cu emisarul său, Steve Witkoff, precum și cu ginerele și consilierul său, Jared Kushner. Între timp, vicepreședintele JD Vance a fost văzut sosind la Casa Albă sâmbătă.

Stadiul documentului de negociere

Anterior, oficiali iranieni afirmaseră că Teheranul urmărește în primul rând oprirea luptelor, inclusiv între Israel și gruparea aliată Hezbollah, precum și recuperarea activelor externe înghețate. Iranul a încercat de mult să separe negocierile imediate de pace de cele privind capacitatea sa nucleară.

După întâlnirile de vineri și sâmbătă de la Teheran, șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, s-a întors la Islamabad. Armata pakistaneză a descris vizita drept „extrem de productivă”, afirmând că discuțiile „au contribuit semnificativ la procesul de mediere”.

„Negocierile intense din ultimele 24 de ore au produs progrese încurajatoare către o înțelegere finală”, a transmis armata într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că termene de 30 și 60 de zile au fost incluse într-un proiect de memorandum, însă documentul nu este încă finalizat.

„În ultima săptămână, pozițiile s-au apropiat”. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în următoarele trei-patru zile”, a spus el.

Baghaei a adăugat că orice mecanism privind Strâmtoarea Hormuz trebuie convenit între Iran, Oman și statele riverane și că Statele Unite „nu au nimic de-a face” cu acest subiect.

Mesaj ferm din partea Teheranului

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adoptat un ton sfidător după discuțiile cu Munir, avertizând că Iranul „nu va renunța la drepturile națiunii și țării noastre, mai ales în relația cu o parte care nu a dat niciodată dovadă de sinceritate și în care nu există încredere”.

„Forțele noastre armate s-au refăcut în timpul armistițiului într-un asemenea mod încât, dacă Trump face greșeala de a relua războiul, acesta va fi cu siguranță mai devastator și mai amar pentru America decât în prima zi a conflictului”, a adăugat Ghalibaf, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Recomandarea autorului: