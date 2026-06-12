Eveniment special organizat la București de SUA și ambasadorii țărilor gazdă ai Campionatului Mondial. Hagi și Ilie Dumitrescu, prezenți

Ambasada SUA a dat startul Campionatului Mondial 2026 printr-un eveniment special organizat la București. Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a găzduit întâlnirea alături de ambasadorii Canadei și ai Mexicului. La eveniment au participat și legende ale Generației de Aur, Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu.

Darryl Nirenberg a subliniat că actuala ediție a Cupei Mondiale reprezintă o oportunitate unică de a prezenta America în cea mai bună lumină, în timp ce sărbătoresc 250 de ani de la fondare.

„Evenimentul de astăzi reprezintă diplomația sportivă la cel mai înalt nivel. Sportul reușește adesea ceea ce comunicatele oficiale nu pot realiza: construiește punți între oameni, creează respect reciproc și ne oferă motive să sărbătorim împreună. Anul acesta avem cu adevărat motive de sărbătoare. Este o mare onoare pentru țara noastră, Statele Unite, să găzduiască, împreună cu Canada și Mexic, Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Acesta este cel mai mare eveniment sportiv din istorie,” a transmis acesta.

Darryl Nirenberg: „Este o oportunitate unică de a ne prezenta țările în fața lumii”

Totodată, Nirenberg a precizat că a aflat multe despre legendele sportului românesc și-a exprimat regretul că SUA și România nu se vor întâlni pe teren.

„De când am ajuns în România, am aflat mai multe despre propriile dumneavoastră legende sportive: de la nota perfectă 10 obținută de Nadia Comăneci acum 50 de ani, în această lună – moment pe care îmi amintesc că l-am urmărit la televizor acasă – până la generația de aur a fotbalului românesc, din care avem onoarea să avem astăzi câțiva reprezentanți alături de noi. Recunosc însă că îmi pare rău că nu vom vedea în această vară Statele Unite și România față în față pe terenul de fotbal. Poate la următorul Campionat Mondial.”

Diplomații din Mexic și Canada au vorbit despre semnificația profundă a fotbalului

Ambasadoarea Mexicului, Amparo Anguiano, a amintit că țara sa organizează pentru a patra oară un turneu mondial.

„Aceasta este a treia oară când Mexicul găzduiește Cupa Mondială FIFA, dar, în realitate, este a patra oară când organizează un campionat mondial de fotbal. Dacă luăm în considerare și Copa 71, Campionatul Mondial feminin din 1971, desfășurat pe Stadionul Azteca din Ciudad de México, aceasta ar reprezenta a doua ediție mondială găzduită de țara noastră. A fost un moment de referință în istoria fotbalului feminin, chiar dacă nu a fost un turneu oficial FIFA.”

În același timp, ambasadorul Canadei, Gavin Robb Buchan, a explicat că modelul trilateral a cerut o coordonare uriașă în domenii precum securitatea și drepturile omului.

„Cele trei țări ale noastre vor scrie istorie prin organizarea împreună a Cupei Mondiale FIFA 2026. Acest model trilateral nu a mai fost încercat până acum. El reflectă nivelul ridicat de interconectare și coordonare regională și tipul de parteneriat necesar în lumea de astăzi. Și nu este vorba doar despre un concept teoretic. În termeni foarte practici, organizarea acestui turneu a necesitat o cooperare strânsă în domeniile securității, diplomației și schimbului de informații. Considerentele privind drepturile omului au fost integrate în planificarea și organizarea evenimentului pentru a garanta că turneul va fi sigur, incluziv și accesibil tuturor.”

Hagi mizează pe Spania și refuză să plece în America fără națională

Gheorghe Hagi, prezent la eveniment, a oferit detalii despre favoritele sale.

„În primul rând, cred că în finală va ajunge o echipă sud-americană. Cu siguranță. Sunt mai adaptați la climă și la condițiile de acolo. Noi am simțit asta când am fost în America. După aceea, Europa are echipe foarte puternice: Spania, Franța, Germania, Anglia. Eu merg pe Spania pentru că îmi place modul în care interpretează fotbalul, felul în care joacă.”

Hagi a mărturisit de ce nu va urmări meciurile de pe stadion.

„Era bine să fim noi în America, să mă duc și eu acolo. De asta nici nu plec acum, pentru că dacă echipa nu e, nu vreau să mă duc eu acolo. Stau și eu acasă, să mă uit, sunt cu ei și sufăr cu ei.”

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