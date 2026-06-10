Experții avertizează: 10 alimente pe care le depozitezi greșit în frigider și care se strică mai repede.

Dacă observi că roșiile devin moi, ceapa se înmoaie la gătit, iar cartofii capătă un gust ciudat de dulce după doar câteva zile petrecute în frigider, este foarte probabil să le depozitezi necorespunzător.

Următoarele sfaturi simple te pot ajuta să împiedici alterarea produselor înainte de a le transforma într-o masă delicioasă. Iată 10 alimente pe care s-ar putea să le depozitezi greșit și locul potrivit unde ar trebui păstrate, conform All Recipes.

1. Fructele de pădure

„Păstrează întotdeauna fructele de pădure proaspete, precum afinele, în frigider, uscate și nespălate, într-un recipient rigid, cum ar fi ambalajul original sau un bol acoperit cu folie alimentară”, spune Sonali Ruder, medic de urgență, bucătar calificat și blogger.

„Dacă sunt păstrate astfel, pot rezista până la 10 zile.”

Ruder adaugă că fructele de pădure pot fi congelate pentru o perioadă și mai lungă, însă trebuie spălate și uscate foarte bine înainte.

2. Cartofii

Temperaturile scăzute extrag umezeala din cartofi, făcându-i zbârciți. De asemenea, mediul rece din frigider transformă amidonul din cartofi în zahăr. Astfel, ei devin dulci, iar textura lor devine lipicioasă după gătire. Totodată, capătă o nuanță maronie la preparare.

Asta nu înseamnă că sunt stricați și nu pot fi consumați, dar textura și gustul lor nu mai sunt foarte atrăgătoare.

Dacă i-ai păstrat în frigider, scoate-i și lasă-i să ajungă la temperatura camerei înainte de gătire. Acest lucru nu oprește transformarea amidonului în zahăr, dar reduce decolorarea.

Cartofii se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros și uscat, precum cămara sau un dulap. Evită însă zonele apropiate de aragaz, cuptor, mașina de spălat vase sau chiuvetă, deoarece fluctuațiile de temperatură și umezeala excesivă le afectează calitatea.

3. Usturoiul

La fel ca și cartofii, căpățânile proaspete de usturoi se pot deteriora în frigider. Acest aliment aromat trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, precum un dulap sau cămara.

Dacă ai o cantitate mare de usturoi, îl poți congela. Poți congela căpățânile întregi sau cățeii separați, după ce îndepărtezi coaja subțire.

4. Ceapa

Ceapa nu are ce căuta în frigider, spune Tom Irving, nutriționist și dietetician britanic.

„Unii oameni o tratează ca pe o legumă de salată și o păstrează în frigider, ceea ce este greșit din mai multe motive”, explică el.

Mediul rece și umed favorizează transformarea amidonului în zahăr, ceea ce afectează textura și gustul cepei. În plus, mirosul puternic al cepei poate fi absorbit de alte fructe și legume din apropiere.

Păstrată într-un loc întunecat, răcoros și uscat, ceapa poate rezista până la 30 de zile. Totuși, după ce ai tăiat-o, partea rămasă trebuie învelită în folie alimentară și păstrată în frigider.

5. Castraveții

Castraveților nu le place frigul. Temperaturile sub 10°C accelerează alterarea, iar majoritatea frigiderelor funcționează în jurul valorii de 4°C.

Castraveții întregi rezistă mai mult la temperatura camerei. Păstrează-i într-un loc uscat și ferit de lovituri. De asemenea, ține-i departe de fructe precum roșiile, bananele și pepenii. Gazul etilenă emis de acestea accelerează coacerea și deteriorarea castraveților.

6. Roșiile

Dacă ajungi acasă și pui imediat roșiile în sertarul frigiderului, ar fi bine să renunți la acest obicei.

Mediul rece transformă roșiile proaspete în roșii moi. În plus, își pierd aroma și o parte din conținutul de apă.

Singura situație în care este recomandată refrigerarea este atunci când vrei să încetinești procesul de supracoacere. Chiar și atunci, nu ar trebui să stea în frigider mai mult de două zile.

Păstrează roșiile la temperatura camerei și ferite de obiecte care le-ar putea deteriora coaja.

7. Ouăle

Suporturile speciale pentru ouă din ușa frigiderului pot părea practice, dar nu sunt locul ideal.

Ouăle și produsele lactate trebuie păstrate în cea mai rece zonă a frigiderului, de regulă pe raftul din mijloc.

Produsele aflate în ușă sunt expuse zilnic la variații de temperatură. De fiecare dată când deschizi frigiderul, acestea se încălzesc temporar, ceea ce poate accelera alterarea sau chiar crește riscul de intoxicații alimentare.

8. Ierburile aromatice proaspete

Atunci când cumperi pătrunjel, coriandru sau alte verdețuri, nu le depozita imediat. Aceste plante au nevoie de puțină umiditate pentru a rezista mai mult.

Înfășoară tulpinile într-un prosop de hârtie ușor umed, apoi pune-le într-o pungă resigilabilă și depozitează-le în sertarul pentru legume al frigiderului. Umezește din nou prosopul la fiecare două zile.

Există însă o excepție: busuiocul. Nu păstra busuiocul în frigider. Pune-l într-un pahar cu apă și lasă-l pe blat. Temperaturile scăzute și umiditatea îl fac să se îngălbenească și să se ofilească.

9. Avocado

Dacă iubești avocado, evită să îl pui în frigider înainte de coacere. Avocado nu se coace la temperaturile scăzute din frigider și poate rămâne tare ca piatra chiar și după o săptămână.

Lasă fructul pe blat sau într-un loc răcoros și uscat și îndepărtează eventualele pungi de plastic. Avocado eliberează gaze care trebuie să circule liber pentru a preveni alterarea.

Când este în regulă să îl pui în frigider? După ce s-a copt și ai tăiat din el. Învelește-l în folie alimentară și păstrează-l la rece pentru a încetini procesul de maturare.

10. Carnea

Peștele, carnea de pasăre și celelalte tipuri de carne trebuie păstrate pe raftul inferior al frigiderului, departe de alimentele care nu vor fi spălate înainte de consum.

Nu depozita niciodată carnea deasupra alimentelor gata de consum. Orice scurgere de lichid din carne poate reprezenta un risc serios pentru siguranța alimentară.

Multe frigidere au sertare speciale pentru carne. Este recomandat să folosești un suport absorbant de unică folosință care să fie schimbat regulat pentru a preveni răspândirea bacteriilor.

Sfaturi și trucuri pentru depozitarea alimentelor

Nu spăla produsele înainte de depozitare

Dacă ai obiceiul de a spăla fructele și legumele înainte de a le pune la păstrat, este mai bine să renunți.

„Spălarea accelerează deteriorarea, așa că spală-le doar înainte de consum”, spune Ruder.

Fructele și legumele nu ar trebui păstrate împreună

Multe fructe, precum merele și roșiile, produc gaz etilenă. Acesta acționează ca un agent de coacere și poate accelera alterarea legumelor aflate în apropiere.

Renunță la pungile de plastic

Dacă pui varza de Bruxelles sau broccoli în pungi de plastic la cumpărături, scoate-le când ajungi acasă. Depozitează-le în pungi din plasă care permit circulația aerului.

Plasticul reține umezeala și aerul, ceea ce poate accelera procesul de alterare.

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