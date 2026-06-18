Experții confirmă: Care este cea mai bună poziție de dormit pentru a te răcori în nopțile de caniculă

Cum nopțile mai fierbinți se apropie, oamenii ar putea învinge lupta somnului confortabil noaptea cu aceste poziții, scrie Daily Express.

Poziția ca o stea de mare ar putea fi soluția ideală în nopțile fierbinți de vară pentru a te simți mai răcoros în pat. Dr. Allie Hare, consultant în somnologie, susține că această întindere i-ar putea ajuta pe oameni să facă față condițiilor de umiditate.

Împărtășind cele mai bune sfaturi pentru dormitor cu specialiștii de la Emma Sleep, Dr. Hare a spus: „Supraîncălzirea în timpul somnului poate reduce semnificativ calitatea și durata somnului. În special, prea multă căldură noaptea poate reduce somnul lent (profund), etapa somnului care ne ajută să ne trezim odihniți.”

„Când în sfârșit ești în pat și e timpul să mergi la culcare, poziția în care dormi poate face o mare diferență. Dormitul în poziția stea de mare poate ajuta la creșterea circulației aerului în corp, contribuind la un somn odihnitor.”

Dacă împărțiți patul cu cineva și nu este suficient spațiu pentru ca amândoi să vă „faceți stea de mare”, experții sugerează că dormitul pe o parte este următoarea cea mai bună opțiune. Dr. Hare a adăugat că dormitul pe o parte „va crește căldura eliberată de spate, ajutându-vă să vă simțiți mai răcoriți”.

Experta în somn are și alte opțiuni de răcorire, inclusiv un obicei pe parcursul zilei. Ea a spus: „Hidratarea joacă un rol imens în reglarea temperaturii corpului.”