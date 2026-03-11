Specialiștii au dat verdictul. De câte ore de somn avem nevoie, de fapt, pentru a fi odihniți

Somnul nu este doar o pauză, ci o necesitate esențială pentru sănătatea organismului și pentru echilibru. Unii oameni sunt mai activi noaptea, în timp ce alții funcționează mult mai bine dimineața devreme. Indiferent de ce ritm are fiecare, corpul are nevoie de un anumit număr de ore de odihnă pentru refacere.

De câte ore de somn avem nevoie, de fapt, pentru a fi odihniți

Recomandările bazate pe durata somnului se bazează pe studii științifice care arată de câte ore avem nevoie în fiecare etapă a vieții, relatează B1.

Potrivit recomandărilor făcute de National Sleep Foundation, sugarii între 0 și 3 luni ar trebui să doarmă între 14 și 17 ore pe zi. În cazul bebelușilor cu vârste între 4 și 11 luni, durata recomandată a somnului este de aproximativ 12-15 ore. Pe măsură ce copiii cresc, nevoia de somn scade treptat. Copiii mici de 1–2 ani au nevoie de aproximativ 11–14 ore de odihnă pe zi. Preșcolarii de 3–5 ani ar trebui să doarmă între 10 și 13 ore, iar copiii de vârstă școlară, 6–13 ani, au nevoie, în general, de 9–11 ore de somn pe noapte.

Adolescenții au nevoie, în general, de aproximativ 8–10 ore de somn pe noapte pentru o odihnă adecvată. În cazul adulților cu vârste între 18 și 64 de ani, intervalul recomandat scade la 7–9 ore. Pentru persoanele de peste 65 de ani, specialiștii recomandă, de regulă, între 7 și 8 ore de odihnă pe noapte.

Ce riscuri pot să apară atunci când nu dormi suficient

Somnul insuficient poate avea efecte serioase asupra sănătății. Lipsa odihnei este asociată cu un risc mai mare de probleme medicale.

Un studiu publicat în Journal of Clinical Sleep Medicine arată că persoanele care dorm mai puțin de șapte ore pe noapte pot avea un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni precum diabet de tip 2, obezitate, depresie sau boli cardiovasculare. În plus, insomnia persistentă ori lipsa constantă de somn pot afecta capacitatea de concentrare, memoria și procesul de luare a deciziilor. Pe termen lung, aceste efecte pot duce și la un risc mai ridicat de accidente, în special în situații care necesită atenție sporită și reacții rapide.

Recomandările autorului: