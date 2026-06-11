Experții confirmă: de ce nu este recomandat să dormi cu jaluzelele complet trase

Permiterea pătrunderii treptate a luminii poate face toată diferența atunci când ne începem ziua, scrie La Razon.

Ținerea jaluzelelor complet trase noaptea este o practică obișnuită în multe case, deși specialiștii în somnologie avertizează că acest obicei nu este întotdeauna cea mai bună modalitate de a avea un somn odihnitor și o trezire mai blândă. Aceștia explică faptul că permiterea pătrunderii treptate a luminii poate face toată diferența atunci când ne începem ziua.

Astfel, experții în somnologie spun că cea mai bună metodă de a reduce senzația de oboseală la trezire este să lași o mică deschidere între fereastră și jaluzea, astfel încât lumina naturală să poată pătrunde treptat în cameră în primele ore ale dimineții.

Explicația științifică constă în ceea ce se numește ritmuri circadiene, care reglează schimbările fizice și mentale pe care corpul le experimentează pe parcursul zilei. Printre factorii care influențează cel mai mult acest sistem intern, lumina iese în evidență, acționând ca un semnal cheie pentru organism.

Pe măsură ce prima lumină a zorilor începe să se strecoare în cameră, creierul interpretează acest lucru ca un semn că e timpul să te trezești. Acest semnal ajunge la hipotalamus, care reglează funcțiile esențiale ale corpului și acționează ca un „ceas biologic”. Din acel moment, organismul reduce producția de melatonină, hormonul somnului, și crește eliberarea de cortizol, asociat cu activarea și starea de alertă.

Dacă trezirea are loc în întuneric complet, creierul nu primește această tranziție naturală a stimulilor luminoși, ceea ce poate duce la o activare mai bruscă a corpului și la o senzație de oboseală mai mare.

Experții explică faptul că trezirea cu lumină naturală permite o tranziție mai graduală între somn și veghe, ceea ce ajută la evitarea acelei senzații de amețeală pe care mulți oameni o experimentează atunci când se trezesc brusc cu o alarmă.

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