Financial Times, avertisment sumbru pentru Europa: omenirea se îndreaptă spre Al Treilea Război Mondial

Crește riscul izbucnirii celui de-Al Treilea Război Mondial, pe măsură ce conflictele se extind. Deja, numărul confruntărilor armate a atins cel mai ridicat nivel de după 1945. Astfel, liderii occidentali avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război de amploare.

Lumea traversează o perioadă de instabilitate militară fără precedent în ultimele decenii.

Pământul, un focar de tensiuni armate

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu sau tensiunile dintre China și Taiwan sporesc temerile privind izbucnirea unui conflict mondial. Într-o analiză FT, se vorbește tot aici și despre riscul reprezentat de apropierea militară dintre Rusia, China, Iran și Coreea de Nord.

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Principalul analist de politică externă al Financial Times, Gideon Rachman, avertizează că pericolul nu se limitează la conflictele actuale, ci și la posibilitatea ca marile puteri să interpreteze greșit intențiile adversarilor. Potrivit acestuia, Europa Occidentală, Asia de Est și statele din Golful Persic, regiuni care timp de decenii au considerat pacea un lucru firesc, trebuie acum să ia în calcul perspectiva unui război.

ONG-ul International Crisis Group, specializat în conflicte armate, a identificat recent 65 de conflicte armate în desfășurare la nivel mondial. Este cel mai mare număr înregistrat de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Războiul dintre Ucraiona și Rusia durează deja de peste patru ani. Autoritățile de la Londra estimează că aproximativ 1,5 milioane de militari ruși au murit sau au fost răniți de la începutul conflictului.

În Orientul Mijlociu, războiul dintre Statele Unite și Iran pune în pericol și alte țări din regiune.

În același timp, China investește tot mai mult în armată și crește presiunea militară asupra Taiwanului, iar liderii politici discută acum deschis despre posibilitatea unui război mondial.

De ce sunt apropiate Rusia și Coreea de Nord?

În februarie 2025, Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că riscă să provoace un asemenea conflict. Președintele Ucrainei susține, însă, că lipsa unei reacții ferme împotriva Rusiei ar putea avea același rezultat. Tot în 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis liderilor europeni că trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui război de amploarea celor trăite de generațiile anterioare.

Apropierea dintre Rusia, China, Iran și Coreea de Nord, state nemulțumite de ordinea internațională stabilită de SUA, îngrijorează tot mai mult țările occidentale. În urmă cu doi ani, Rusia și Coreea de Nord au semnat un tratat de apărare reciprocă, iar în februarie 2022, Vladimir Putin și Xi Jinping au anunțat că parteneriatul dintre Rusia și China „nu are limite”.

Sprijinul economic și tehnologic oferit de China a contribuit la capacitatea Rusiei de a continua războiul, în ciuda sancțiunilor occidentale. Militarii nord-coreeni au participat la eliberarea regiunii ruse Kursk, iar Moscova este suspectată că a ajutat Iranul să identifice ținte americane din Orientul Mijlociu.

Se schimbă raportul de putere la nivel mondial

Analistul britanic atrage atenția și asupra schimbării raportului de putere la nivel mondial. În 1989, statele G7 (grupul celor șapte mari economii dezvoltate ale lumii) reprezentau aproximativ două treimi din economia globală. În 2022, ponderea lor a scăzut la aproximativ 43%. Iar această schimbare oferă unor puteri precum Rusia și China mai mult spațiu pentru a contesta influența occidentală.

Una dintre cele mai importante întrebări privește credibilitatea angajamentelor militare americane. Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații pentru cheltuielile insuficiente destinate apărării și a transmis că vrea să reducă angajamentele militare ale Statelor Unite față de aceștia.

„Dacă s-ar ajunge la asta, America lui Trump ar lupta pentru apărarea statelor baltice? Sau a Poloniei? Sau a Japoniei ori a Marii Britanii? Nimeni nu mai poate fi sigur de răspunsurile la aceste întrebări”, spune Gideon Rachman. Potrivit acestuia, tocmai această incertitudine ar putea încuraja o agresiune militară.

Analistul britanic atrage atenția că Rusia, China și SUA par tot mai interesate să împartă lumea în zone de influență, în care fiecare mare putere să controleze țările din apropierea sa. O asemenea împărțire ar însemna că state mai mici, precum Ucraina sau Taiwan, ar trebui să accepte deciziile marilor puteri, chiar dacă acestea sunt împotriva intereselor lor.

Însă, nici măcar această idee nu poate garanta pacea. Țările mai mici au dreptul să își decidă singure viitorul și se pot opune încercărilor de a fi controlate de alte state, scrie FT.

Condiții pentru a avea un război mondial

Pentru a vorbi despre un război mondial, ar trebui îndeplinite două condiții: confruntarea militară directă dintre cele mai puternice state ale lumii și extinderea conflictului pe mai multe continente, a explicat Rachman. Deocamdată, niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită.

Totuși, operațiunile de sabotaj, atacurile și alte acțiuni atribuite Rusiei pe teritoriul european cresc riscul unei escaladări accidentale. Menținerea păcii depinde în mare măsură de credibilitatea NATO și de capacitatea SUA de a-i convinge pe adversari că își vor apăra aliații.

„Istoria sugerează că cel mai mare risc al declanșării War World III ar putea sta tocmai în această incertitudine”, avertizează analistul politic.

Mai poate China să considere credibil angajamentul american față de Taiwan și mai poate Rusia să fie convinsă că articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă, va fi respectat? „Acestea sunt întrebările de care ar putea depinde pacea lumii”, potrivit sursei citate.