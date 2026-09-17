Marine Le Pen, una dintre cele mai cunoscute figuri ale dreptei radicale din Franța, a făcut o declarație despre războiul din Ucraina. Ea a avertizat că o eventuală implicare directă a NATO în conflict ar putea duce la un al Treilea Război Mondial.

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Războiul din Ucraina a început în februarie 2022

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022. Conflictul a intrat astfel în al cincilea an, iar luptele continuă în mai multe regiuni ale țării.

„Fie NATO intră în acest război și va fi al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani. Acest război a durat deja mai mult decât Primul Război Mondial, și nimeni nu vorbește despre el. Așa că o fac eu astăzi. Este o adevărată baie de sânge. Este îngrozitor. Există un număr uriaș de morți, sunt două milioane de victime. Este terifiant”, a delarat Marine Le Pen.

Războiul a început la 24 februarie 2022

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Conflictul a continuat de atunci, în pofida mai multor încercări de negociere și a eforturilor internaționale pentru obținerea unui acord de încetare a focului.

În ultimii ani, războiul a provocat pierderi militare și civile importante, iar estimările privind numărul total al victimelor diferă

Conform unui raport al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusia a pierdut 1.497.980 de militari în Ucraina de la începutul invaziei.

Conform raportului, Rusia ar fi pierdut, de asemenea, 12.332 de tancuri, 25.284 de vehicule blindate de luptă, 145.026 de vehicule și cisterne de combustibil, 49.311 sisteme de artilerie, 2.103 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.609 sisteme de apărare aeriană, 441 de avioane, 355 de elicoptere, 2.516 sisteme terestre fără pilot, 502.717 drone aeriene, 35 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine”, notează kyivindependent.com.