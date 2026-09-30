Președintele leton Edgars Rinkēvičs a precizat miercuri că armele nucleare ar putea fi staționate în Letonia, dacă NATO decide acest lucru și va fi nevoie. Cu toate acestea, nu există în prezent discuții privind o astfel de acțiune în această țară, a continuat șeful statului.

„Legile noastre nu pun niciun obstacol juridic în calea staționării armelor nucleare în Letonia”, a precizat Rinkēvičs.

Anterior, pe 29 septembrie, Marea Britanie a propus extinderea umbrelei sale nucleare și la țările baltice și nordice, ca factor suplimentar de descurajare în fața Rusiei, pe lângă protecția oferită de NATO. Prin urmare, submarinele nucleare britanice ar juca un rol cheie în asigurarea acestui factor de descurajare.

La mijlocul lunii septembrie, parlamentul țării vecine, Lituania, a susținut un proiect de lege pentru ridicarea interdicției constituționale privind staționarea armelor nucleare în țară. În contextul acestor dezbateri pe marginea proiectului de lege, Rusia a precizat că Lituania va intra astfel „în vizorul” armelor nucleare rusești.

Rusia a trimis către NATO un document în care avertizează că ar putea folosi arme nucleare dacă ar exista vreo încercare de a „izola regiunea Kaliningrad de restul țării”.