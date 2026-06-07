România a ajuns în centrul atenției europene, iar miza este mai mare ca oricând. O analiză Financial Times arată că țara noastră nu mai este doar o poveste de succes a integrării UE, ci un laborator politic pentru întreagă Europă.

Publicația britanică Financial Times, citată de Mediafax, avertizează că ascensiunea rapidă a liderului AUR, George Simion, suprapusă peste nemulțumirile sociale tot mai vizibile, pune presiune pe modelul pro-european. Astfel, inegalitățile, inflația și măsurile de austeritate au creat un teren propice pentru discursul suveranist.

România a fost una din marile povești ale extinderii europene, dar acum populismul e în floare

România este descrisă drept „o parabolă a populismului”. Context în care, riscurile unei eventuale veniri la putere a acestui curent sunt analizate în detaliu. Într-o amplă analiză dedicată României, Financial Times observă că liderul AUR a reușit să-și transforme partidul într-o forță politică dominantă, cu aproximativ 37% în sondaje. Un scor peste multe dintre formațiunile populiste și naționaliste din Europa.

Publicația îl descrie pe Simion ca un politician care încearcă să își tempereze discursul și să se poziționeze ca un viitor om de stat. Deși continuă să promoveze un mesaj critic la adresa Bruxelles-ului.

„Scopul meu este să opresc Uniunea Europeană să devină o Uniune Sovietică”, afirmă liderul AUR, citat de publicație.

Jurnaliștii britanici mai notează că România a fost una dintre marile povești de succes ale extinderii europene. De exemplu, onomia a crescut de aproape 4 ori de la începutul negocierilor de aderare la UE.

Beneficiile bogăției nu au fost distribuite uniform

Totuși, beneficiile creșterii economice nu au fost distribuite uniform, continuă FT, citându-l pe Mircea Geoană. Citat de publicație, fostul secretar general adjunct al NATO observă că aproximativ 80% din noua bogăție creată în ultimele două decenii s-a concentrat în marile orașe. Prin urmare, multe comunități mici și zone rurale au rămas în urmă.

„Există multă frustrare tăcută care poate fi mobilizată politic. Există sentimentul că nu avem un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. Este o problemă de mândrie și demnitate”,este citat Geoană.

Nemulțumirea tăcută, amplificată de scandalurile de corupție și de erodarea încrederii în partide

Financial Times mai notează că această vie nemulțumire este accentuată de scandalurile repetate de corupție și de erodarea încrederii în partidele tradiționale care au alternat la guvernare după 1989.

Publicația mai notează că inflația depășește 10%, iar măsurile de reducere a cheltuielilor publice au alimentat nemulțumirea populară și au contribuit la creșterea susținerii pentru formațiunile suveraniste.

Președintele Nicușor Dan asigură că România e stabilă

În egală măsură, analiza evidențiază și provocările economice cu care se confruntă România. Președintele Nicușor Dan susține că, atunci când și-a început mandatul, deficitul bugetar real era apropiat de 10% din PIB, mult peste plafonul european de 3%. După măsurile de consolidare fiscală adoptate de guvern însă, deficitul ar fi scăzut la 7,6% la finalul anului 2025.

„Suntem stabili”, afirmă Nicușor Dan pentru FT, argumentând că ajustările bugetare au fost necesare pentru menținerea încrederii investitorilor.

AUR se consideră ramura europeană a MAGA

În interviul acordat publicației britanice, George Simion își asumă deschis apropierea ideologică de curentul politic promovat de președintele american Donald Trump. „Simțim că suntem ramura europeană a mișcării MAGA”, spune liderul AUR. Acesta susține că România este tratată ca un stat de rang secund în cadrul Uniunii Europene și afirmă că românii trebuie să fie mai liberi să își stabilească propriile politici în domenii precum finanțele, agricultura sau sănătatea.

Totuși, Simion punctează că personal nu susține ieșirea României din UE. „Părăsirea Uniunii Europene ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla României”.

Contradicția dintre combativul Simion și metodicul Nicușor Dan

În contrapondere, Financial Times îl prezintă pe Nicușor Dan drept un politician pragmatic, metodic și lipsit de excese retorice. Iată un contrast puternic față de stilul combativ al lui Simion. Președintele admite că partidele centriste au subestimat impactul propagandei online și al rețelelor sociale asupra electoratului. „Abia începem să înțelegem fenomenul”, spune Dan.

Liderul de la Cotroceni consideră că partidele mainstream nu au explicat suficient avantajele integrării europene. Mai mult, au folosit frecvent Bruxelles-ul drept țap ispășitor pentru măsurile nepopulare.

România, „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”

Renumita publicație conchide că România a devenit un laborator politic pentru întreaga Europă. Pe de o parte, țara încearcă să reducă dezechilibrele fiscale și să păstreze încrederea investitorilor internaționali. Pe de altă parte, valul de nemulțumire socială și economică alimentează ascensiunea mișcărilor suveraniste.

Publicația britanică arată că, dacă strategia lui Nicușor Dan de a livra rezultate prin reforme și disciplină fiscală va eșua, iar AUR va ajunge la guvernare după eventuale alegeri anticipate, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”.

Potrivit Financial Times, România nu mai este doar o poveste de succes a integrării europene, ci „o parabolă a populismului și a modului în care acesta poate fi combătut”.

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