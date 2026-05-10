George Simion: Vrem guvernarea, nu oscioare aruncate

George Simion a precizat, într-o postare video de pe contul de social media, că nu are intenția de a guverna „nici cu PSD, nici cu PNL”. Liderul partidului AUR a susținut, în cadrul unei întâlniri cu alți membri ai facțiunii politică, că va fi mereu o „bătălie pentru România”. De altfel, el mai precizează că statul român ar avea capacitatea de a „produce energie pentru jumătate din Europa”. „Vrem guvernarea, nu oscioare aruncate”, a scris liderul AUR.

„Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD, nici cu PNL, dacă mă întrebați pe mine. Am venit să vă întreb pe voi ce vă zice lumea. Singura speranță sunt oamenii aceștia pe care îi vedeți, în număr din ce în ce mai mare în toate județele și în toate localitățile unde se duc la vot. Speranța este o națiune trezită. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios în care ne-au dus inclusiv prin anularea alegerilor. Și va trebui să ne facem fiecare dintre noi datoria”, a spus George Simion.

„Busola noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine”

George Simion a susținut că România poate să își asigure, într-un an, „necesarul intern de țiței din ceea ce putem produce intern”. De asemenea, a adus în discuție alegerile anticipate.

„Bătălia pentru România, pentru resursele României, pentru a nu avea o țară puternică, va fi permanent. Ei întotdeauna vor atenta să ne facă să ne trădăm unii pe alții, să ne dezbinăm, să ne lichideze conducătorii, să ne fure resursele. Mai ales în ce se prefigurează pentru viitor, energia este cheia și România este o țară care poate produce pentru jumătate din Europa energie și are resurse naturale. Noi putem să ne asigurăm în maximum un an necesarul intern de țiței din ceea ce putem produce intern.

În momentul ăsta, producția internă este 50%. Doar că pentru intrarea în OCDE, ultimul punct care se negociază în momentul acesta și e cerut de americani, să scriem clar că nu vom mai da licențe de exploatare pe țiței. E un război de dominație globală. Deci lupta noastră pentru independență și pentru suveranitate va fi mult timp de acum înainte. În acești 35 de ani a fost cu plus doar în dreptul lor. Noi tot am pierdut bătălii. Și, acum, frământarea de fapt este cum oprim declinul.

Noi dacă nu luăm o măsură rapid și dacă nu se trezește populația într-un număr mare și dacă nu găsim breșe în sistemul lor, noi o să ajungem în situația Greciei. Noi nu trebuie să ne lăsăm până nu luăm țara noastră să facem o țară a românilor, nu țara din care vin să facă alții nave de parcă noi nu putem folosi Dunărea. (…) Nu am fost întotdeauna niște mămăligari. Nu am fost întotdeauna ultimii în toate clasamentele. Noi am fost o națiune mândră care am dat vârfuri lumii, care am fost competitivi în multe domenii economice. (…) Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. (…) Busola noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine”, a spus George Simion.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Facebook George Simion

Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători"/"Nu am avut nicio înțelegere cu AUR"/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid"
Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu" pisicii pe care „a angajat-o" la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu" din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția"
Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
"Haina de 8.000 de euro", motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon", iubitul Bibi"
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. "Europa, venim!". Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat

