Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”

26 mai 2025. Ziua în care Nicușor Dan își prelua mandatul, după o victorie spectaculoasă împotriva lui George Simion. Însă românii aveau să descopere diferența uriașă dintre candidatul Nicușor Dan și președintele Nicușor Dan. Noul șef de stat a reușit să se transforme și într-un campion al gafelor, care l-au urmărit ca o umbră și continuă să îl urmărească și după un an de mandat. (mai multe detalii AICI)

4 promisiuni neonorate de președintele Nicușor Dan

Gândul prezintă un bilanț al activității lui Nicușor Dan, președintele României, după încă 6 luni de mandat. Nu au lipsit gafele prezidențiale devenite deja o constantă. Au avut loc vizite oficiale la Consiliul Păcii, în SUA, la Consiliul Europei și sediul NATO. La București s-a desfășurat summitul B9.

Relația strânsă dintre Nicușor Dan și tabăra #rezist s-a fisurat după ce președintele nu a mers personal la Volodimir Zelenski, la întâlnirea Coaliției de Voință.

A fost acuzat că „a mers fizic la Trump”, în timp ce a fost „online” la Zelenski.

Președintele suferă și la capitolul „încredere”, iar ultimele sondaje îl poziționează într-un echilibru instabil.

Înainte de preluarea mandatului de președinte, în campania prezidențială, Nicușor Dan a făcut 4 mari promisiuni românilor. Acestea au rămas neonorate nu numai după primele 6 luni de mandat, ci și după alte 6 luni.

Nu crește TVA. ⁠Va rezolva situația cu declarațiile de avere după decizia CCR. Vom afla toți donatorii din campanie. ⁠Vom afla adevărul despre anularea alegerilor, va declasifica ședința CSAT de anulare alegerilor.

Decembrie 2025

„Chiolhanul austerității” la Cotroceni

În luna decembrie a anului trecut, Nicușor Dan a intrat în cea de-a șaptea lună de mandat. Și nu a intrat „discret”, ci printr-un chiolhan organizat la Cotroceni, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie.

Totul s-a întâmplat în plină perioadă de austeritate „decretată” de premierul Ilie Bolojan. Românii cu buzunarele din ce în ce mai goale, aflați în luptă directă cu inflația galopantă, au putut vedea cu Nicușor Dan și-a „răsfațat” oaspeții la propriu.

La sosire, invitații au descoperit un bufet de antreuri format din brânzeturi, hummus, salată de vinete, legume proaspete și diverse salate. Alături de ele au atras atenția salamurile fine și șunca.

Din decor nu au lipsit pastrama de berbecuț, sarmalele de post și cu carne, păstrăvul la grătar, ciocănelele de pui și somonul la cuptor.

La capitolul „dulciuri”, invitații au fost îmbiați cu printr-un candy-bar tricolor.

Deserturile au fost decorate în nuanțele drapelului României. Au fost prăjituri precum macarons, choux, mini-eclere și mini-tarte cu fructe. (informații suplimentare AICI).

În timp ce la Cotroceni curgea șampania, iar invitații lui Nicușor Dan se delectau cu un meniu de excepție, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa stăteau la cozi pentru a „prinde” o sticlă cu apă, pentru că nu aveau apă potabilă.

Nu există un „raport complet” referitor la motivele care au dus la anularea alegerilor din 2024

În timpul recepției organizate cu ocazia Zilei Naționale la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a vorbit celor prezenți despre „problemele României”.

Printre ele se află încă și cea legată de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Preşedintele Nicușor Dan a spus atunci că între timp au fost aduse „multe dovezi” că alegerile au fost influențate.

Totuși, a recunoscut că nu există un raport complet. Paradoxal, în urmă cu doar o lună, Nicușor Dan mersese la Bruxelles și prezentase omologilor europeni raportul complet al procurorilor despre acelaşi episod.

„Am venit cu documentul. Și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere” , spunea Nicușor Dan pe 2 octombrie 2025, la Bruxelles.

, spunea Nicușor Dan pe 2 octombrie 2025, la Bruxelles. De Ziua Națională, acelaşi Nicuşor Dan a susţinut că, deşi „avem totuși între timp multe dovezi de faptul că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal”, „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”. (mai multe detalii AICI

Salutul militar. Încă o gafă marca „Nicușor Dan”

Dacă este vorba despre protocolul de stat, Nicușor Dan rămâne un președinte care „suferă” și pare că nu a reușit încă să se adapteze cerințelor.

Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul. Totuși, Nicușor Dan s-a întins a vrut să dea mâna cu el.

Totuși, militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după „inițiativa” președintelui. Abia după aceea și-a dat seama de gafă și președintele Nicușor Dan.

Ianuarie 2026 Nicușor Dan gafează din nou, de data aceasta la „Hora Unirii” Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Nicușor Dan a fost prezent la Focșani și la Iași. La Iași, președintele Nicușor Danîn horă, dar s-a împiedicat de decor și de SPP-iști. Nestingherit, Nicușor Dan își continuă momentul, alături de ceilalți participanți la horă, în timp ce pe fundal se aud voci: „Așa, domn președinte!”. Februarie 2026 Cum l-a „botezat” Nicușor Dan pe Marco Rubio, secretarul de stat al SUA În luna februarie, Nicușor Dan a participat la Consiliul Păcii de la Washington – la invitaţia preşedintelui SUA -, alături de alţi lideri de stat. Vizita lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington s-a transformat, de altfel, într-o adevărată aventură. Nici de data aceasta Nicușor Dan nu i-a „nimerit” numele lui Marco Rubio. „Am vorbit cu Marc Rubio… Am vorbit cu multă lume”, mai spune preşedintele convins că de data aceasta i-a nimerit numele corect al secretarului de stat, în conferinţă de după Consiliul Păcii . „Cu domnul RUBI a fost puţin mai…”, spunea Nicuşor Dan în luna iunie a anului 2025. (informații detaliate AICI)

Nicușor Dan, după ce Donald Trump l-a numit „prim-ministru”

Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premierul României”. I-a oferit în dar o şapcă roşie, dar Nicușor Dan s-a aşezat chiar pe ea când și-a ocupat locul la masa observatorilor.

Întrebat cum comentează greșeala făcută de președintele SUA, Nicușor Dan a spus că „nu e timpul trecut”. „Se mai întâmplă”, a mai spus Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.red. – a arătat cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, spusese Donald Trump în timpul intervenției de la Consiliul Păcii .

Nicușor Dan, înfierat de tabăra #rezist pentru că a mers la Consiliul Păcii și nu s-a dus la Zelenski

După ce Nicușor Dan a mers la Consiliul Păcii, la invitația lui Trump, tabăra #rezist, susținătoarea înfocată a președintelui României încă de când aceste era primar al Capitalei, a trecut de la extaz la agonie.

Șeful statului a fost luat la „țintă” și „beștelit” în mediul online pentru că s-a întâlnit cu Donald Trump la Consiliul Păcii, însă nu și-a făcut timp să meargă la Kiev, alături de alți lideri europeni care au marcat, împreună cu Volodimir Zelenski, patru ani de război în Ucraina.

„Reziștii” festivitatea de învestire a lui Nicușor Dan

Fanii au fost deranjați de faptul că Nicușor Dan a mers fizic la Consiliul de Pace – în calitate de observator – și s-a întâlnit cu Donald Trump, ocazie cu care a ținut și un scurt discurs despre modalitatea în care România poate ajuta, în contextul tensiunilor din Gaza.

Aceștia au susținut că șeful statului ar fi trebuit să meargă la Kiev, alături de alți lideri europeni, pentru a se întâlni personal cu Volodimir Zelenski.

„Patru ani de când Rusia a început războiul său ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și cu aceleași viziuni, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință (n.red. – Nicușor Dan a participat online). (…) Ca un omagiu adus tuturor ucrainenilor care și-au pierdut viața în timpul acestor patru ani de război brutal, Palatul Cotroceni va fi iluminat astăzi în culorile drapelului Ucrainei”, a scris Nicușor Dan pe X.

Martie 2026

Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

„Am discutat, evident, de situația din Orientul Mijlociu, cu toate implicațiile pe care le are pentru țările europene – cea mai importantă cu privire la energie și de aici în toată zona economică, dar și posibilitatea de fluxuri migratorii.

La o parte din discuție a participat Secretarul General al ONU. În cadrul acestei discuții a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaștem.

Am discutat, de asemenea, despre Ucraina. Concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina. Deși suntem afectați de această criză, a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul de Ucraina este strâns legat de securitatea Europei.

Și, la propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova și asistența pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării pe care o cunoașteți pe Nistru”, spunea Nicușor Dan (declarația integrală AICI)

Nicușor Dan, vizită în Polonia. Englezo-româna i-a jucat feste

Tot în luna martie, Nicușor Dan s-a aflat și într-o vizită oficială în Polonia, alături de Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață.

Preşedintele României a oferit un interviu, în exclusivitate, în limba engleză, postului TVP World. La un moment dat, concentrat asupra explicațiilor, Nicuşor Dan a mai făcut o gară. A uitat în ce limbă trebuie să răspundă și a combinat cuvintele englezești cu cele românești.

„Acum..now, contextul este mult mai complicat”, a spus Nicuşor Dan, în timp ce şi-a însoţit cuvântul cu gestul.

Ulterior, Nicușor Dan a preferat „adăpostul” sigur al limbii române. Dar l-au ajutat și mâinile sale neobosite, cu care a gesticulat pe toată durata celor aproape 14 minute de interviu.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al NATO

Președintele Nicuşor Dan a efectuat o altă vizităla Bruxelles. Șeful statului s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a analiza evoluțiile de securitate din plan internațional, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre.

„Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara. Am discutat despre provocările pe hibrid. L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina”, spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Mark Rutte.

Aprilie 2026

Nicușor Dan, luat din nou la țintă de tabăra #rezist

Nicușor Dan a acceptat propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. În tabăra #rezist s-a declanșat o adevărată isterie.

Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile.

Ulterior, s-au revoltat în mediul online și l-au contestă vehement. Nicușor Dan – idolul de mai ieri al #rezist și Declic – a fost lovit fără milă chiar de fanii săi.

Brusc, Nicușor Dan n-a mai fost idolul de altădată. S-a transformat în „groparul” Justiției, labil, trădător, infractor, nenorocit, nemernic, netrebnic, abject, arogant, autosuficient, omul care a distrus speranțele și care a făcut un așa-zis „deal” cu PSD. (informații uluitoare AICI

Deloc surprinzător, Uniunea Salvați România (USR) a criticat modul în care Nicușor Dan a făcut recentele numiri. Partidul le consideră lipsite de transparență și credibilitate. (mai multe detalii AICI)

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”, au transmis reprezentanții USR.

Nicușor Dan, pe sistem „speranța moare ultima”

Întrebat de Gândul cum explică o asdfel de situație paradoxală, Nicușor Dan a răspuns că nutrește o speranță, respectiv accea că va fi înțeles de susținătorii săi.

„Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente și au fost expuși până acum unui set de argumente. Eu am venit azi cu un alt set de argumente, sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la ele”, a declarat Nicușor Dan.

Vizita în SUA, greu de realizat. Nicușor Dan nu mai face „previziuni”

Întrebat, la Europa FM, dacă mai merge sau nu în SUA, o vizită anunțată pentru începutul anului, apoi pentru luna iunie 2026, Nicușor Dan a dat un răspuns evaziv.

Nicuşor Dan a făcut câteva grimase, semn că nu ştia ce ar putea să mai răspundă, s-a scărpinat în cap, literalmente, şi a dat vina pe dinamica geopolitică.

„Cred că da. Dar, vedeţi, totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”, a răspuns preşedintele în data de 16 aprilie 2026.

Chiar şi la aproape un an de la câştigarea alegerilor, cuvântul de ordine în ceea ce privește vizita lui Nicușor Dan în SUA pare a fi „amânare”.

Mai 2026

Summit-ul B9 la București

În data de 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni a avut loc cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9). Summitul găzduit de România a fost organizat împreună cu țările nordice, cu participarea SUA și a Ucrainei.

„Scopul Summitului nostru este de a coagula o abordare unitară despre viitorul NATO. Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate și există o prioritate pentru consolidarea securității transatlantice. De aceea, motto-ul acestei reuniuni este să oferim mai mult pentru securitatea transatlantică.

Pentru a ne îndeplini aceste obiective este necesar să creștem cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități, să sporim contribuția aliaților europeni la NATO și să dezvoltăm împreună o bază industrială militară transatlantică solidă.

Întâlnirea de astăzi ne oferă oportunitatea de a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la Summitul NATO de la Haga și de a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. De securitatea lor depinde securitatea noastră”, a transmis Nicusor Dan.

Sondaj INSCOP. Nicușor Dan pierde la capitolul „încredere”. L-a depășit și Bolojan!

Președintele țării se confruntă cu un val uriaș de neîncredere din partea populației. O arată cifrele ultimului sondaj INSCOP. Surprinzător, românii au o părere mai bună despre activitatea lui Ilie Bolojan, „premierul austerității”, deși acesta a fost demis recent din funcția de premier.

Cifrele oficiale confirmă eșecul de imagine al actualului președinte. Activitatea lui Nicușor Dan este aprobată de doar 27,6% dintre chestionați. Scorul celor extrem de mulțumiți de prestația sa prezidențială este aproape nesemnificativ: doar 4,4%. În schimb, procentul celor care se declară total dezamăgiți și nemulțumiți atinge un nivel critic de 70,5%.

Prin comparație, Ilie Bolojan reușește să obțină cifre mai bune în preferințele cetățenilor, în ciuda căderii guvernului său. Un procent de 30,5% dintre români se declară în continuare mulțumiți de activitatea lui în fruntea Executivului. Chiar dacă procentul de nemulțumire în cazul său este de 67,9%, liderul liberal se bucură de o susținere mai solidă din partea populației decât președintele care l-a numit.

Sondaj INSCOP. Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan

Aproape jumătate dintre românii chestionați de INSCOP ar vrea ca Nicușor Dan să fie demis prin referendum. Însă, un procent puțin mai mare refuză acest lucru. Astfel, 53,1% dintre respondenți ar vota împotriva demiterii.

Un sondaj Inscop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. (mai multe detalii AICI)

Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții AUR (77%), persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%), utilizatorii Tiktok (59%).

Ar vota împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL (86%), USR (86%) și PSD (59%). De asemenea, persoanele peste 60 de ani (59%), cei cu educație superioară (73%), locuitorii din București (68%) și din urbanul mare (61%).

La 1 an de mandat, președintele Nicușor Dan se află, iată, într-un echilibru instabil la capitolul „încredere”. Discursul inițial – pro-european strict – s-a metamorfozat într-unul pro-occidental, cu un accent mult mai mare pus pe SUA. Tabloul general arată „ruptura” evidentă – poate doar temporară – dintre Nicușor Dan și tabăra #rezist care îl susținea cu frenezie.

Zilele acestea, Nicușor Dan se află în fața unui alt exemen politic foarte dificil – trebuie să numească un premier după ce Guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură.

