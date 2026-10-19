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Fiul directorului adjunct al Poliției Locale Sector 6, ridicat de DIICOT pentru trafic de droguri. Puștiul vindea canabis și ecstasy inclusiv copiilor

Andrei Dumitrescu
Fiul directorului adjunct al Poliției Locale Sector 6, ridicat de DIICOT pentru trafic de droguri. Puștiul vindea canabis și ecstasy inclusiv copiilor
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Fiul directorului adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 a fost arestat preventiv după ce procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au probat că puștiul în vârstă de 16 ani vindea droguri de risc și mare risc chiar din casa părinților, iar clienții erau atât elevi de vârsta lui cât și minori.

Polițiștii antidrog și prorcurorii DIICOT au descins, vineri dimineață, la adresa unui adolescent în vârstă de 16 ani, din București, suspectat că vindea canabis și ecstasy către consumatori minori și tineri. Totodat, au fost vizați de anchetatori și opt minori, clienți ai acestuia, pentru  deținere de droguri de risc, respectiv de mare risc, pentru consum propriu, fără drept.

Conform procurorilor, cel puțin din luna septembrie 2026, băiatul de 16 ani a procurat, deținut și vândut, în mod constant, diferite cantități de canabis și comprimate ecstasy. Interacțiunea cu potențialii clienți se făcea prin intermediul unei aplicații online, unde adolescentul își promova ofertele. În paralel, era ajutat să vândă droguri de către alți consumatori, care îi aduceau la ușa traficantului și pe colegii lor de școală, în conduțiile în care băiatul vindea drogurile de la domiciliu, la momentul în care se afla singur acasă.

„Investigațiile efectuate în cauză au arătat că acesta era unic furnizor pentru o parte dintre suspecți și că era axat pe vânzarea de droguri către clienți din marja sa de vârstă, tineri cu un potențial financiar dezvoltat”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.

Adolescentul vindea droguri de din casa mamei sale

În urma percheziției din locuința elevului traficant, au fost găsite și ridicate alte 38 comprimate ecstasy și o cantitate de canabis, pregătite pentru vânzare, un cântar de precizie, dar și alte probe. Ulterior, magistrații Tribunalului București au decis arestarea suspectului pentru 30 de zile.

Imagini blurate din timpul filajului de la locuința fiului directorului adjunct al Poliției Locale Sector 6. In captura video apar trei copii care tocmai și-au cumpărat droguri de adolescentul traficant

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că minorul în vârstă de 16 ani este fiul directorului adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Cezar Iulian Marinescu. La momentul reținerii, băiatul se afla în locuința mamei sale. Totodată, micul traficant apare în declarația de avere a directorului de la Poliția Locală din anul 2011, când acesta menționa că încasează 400 de lei, bani proveniți din alocația copilului.

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