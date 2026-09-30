Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut

Conducerea Poliției Române a dispus o anchetă internă de proporții la IPJ Ilfov după ce un agent din cadrul Poliției Orașului Pantelimon, aflat în timpul serviciului, a fost luat cu ambulanța de la o petrecere cu caracter sexual, unde i s-ar fi făcut rău din cauza unei supradoze. Mai mult, polițistul drogat fusese dat dispărut de familie, în condițiile în care părinții știau că este narcoman.

Polițiștii ilfoveni ar fi intrat în alertă, la jumătatea săptămânii trecute, după ce părinții unui agent care lucrează în cadrul Poliției Orașului Pantelimon, ar fi anunțat că fiul lor a dispărut.

Polițistul era dus de părinți la serviciu

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că subofițerul dispăruse chiar în timpul serviciului, iar, odată cu el, ar fi dispărut din curtea unității și o mașină de serviciu, neinscripționată cu însemnele Poliției, dar cu numere de MAI, care nu ar fi avut montat și dispozitiv de localizare de tip GPS, așa cum au majoritatea autospecialelor care aparțin Ministerului de Interne.

Sursele Gândul au afirmat că polițistul dispărut avea probleme mari cu drogurile, motiv pentru care era ținut sub observație de către părinții lui, care îl aduceau și îl luau de la serviciu.

Căutat de colegii lui, polițistul a fost găsit de medicii Serviciului de Ambulanță, după ce o persoană ar fi sunat la 112 și ar fi anunțat că un bărbat se află în stare de inconștiență, cel mai probabil din cauza unei supradoze.

A fost declanșată o anchetă internă

Surse din anchetă au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că agentul ar fi plecat în timpul programului la o adresă dintr-un complex rezidențial din Pantelimon, unde ar fi avut lor o petrecere cu caracter sexual la care ar fi participat mai mulți bărbați.

În urma incidentului ar fi fost declanșată o anchetă internă pentru a se stabili în ce condiții s-a produs incidentul.

Totuși, viața personală a agentului de poliție nu ar fi atras atenția ofițerilor Direcției Generale de Protecție Internă, care ar fi trebuit să-i anunțe din timp pe superiorii subofițerului cu privire la faptul că el reprezintă o vulnerabilitate pentru instituție.