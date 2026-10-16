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DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare

Catalin Lupasteanu
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Procurorii DIICOT de la Structura Centrală cer la Tribunalul București arestarea preventivă a unui minor, în vârstă de 16 ani, elev, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată, arată Direcția potrivit unui comunicat de presă de vineri.

De asemenea, arată structura de anchetă, cercetările vizează și un număr de opt suspecți, minori și tineri, pentru comiterea infracțiunilor de deținere de droguri de risc, respectiv de mare risc, pentru consum propriu, fără drept.

Între cei opt se numără un student, restul de șapte fiind elevi la licee bucureștene.

Surse judiciare explică pentru Gândul că minorul „vânzător” ar fi avut unele probleme, în sensul că a fost mutat de la liceul care învăța. Totodată explică acestea, el ar fi fost la începutul acestui gen de activități, pentru care acum este cercetat.

Aceleași surse explică și faptul că minorul ar locui într-un bloc „cu pretenții” din Capitală, din zona Drumul Taberelor.

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Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cel puțin din luna septembrie 2026, inculpatul minor a procurat, deținut și vândut, în mod constant, diferite cantități de canabis și comprimate ecstasy, către consumatori minori și tineri.

„Oferte” pe aplicații online

Interacțiunea inițială se realiza fie prin intermediul unei aplicații online, unde inculpatul își promova ofertele de substanțe stupefiante sau cu ajutorul altor consumatori, de obicei colegi de școală cu noul client.

Preponderent, inculpatul comercializa drogurile de la adresa sa de domiciliu, la momentul în care se afla singur în locuință.

Investigațiile efectuate în cauză au arătat că acesta era unic furnizor pentru o parte dintre suspecți și că era axat pe vânzarea de droguri către clienți din marja sa de vârstă, tineri cu un potențial financiar dezvoltat.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate doze de droguri vândute de către inculpat.

„Clientelă” minoră luată pe sus de DIICOT

Totodată, ieri, 15.10.2026, doi dintre suspecții cercetați în cadrul dosarului penal, au fost prinși în flagrant imediat după ce au achiziționat de la inculpat, o cantitate de canabis și comprimate ecstasy.

Ulterior, în urma percheziției efectuate, în locuința inculpatului minor au fost găsite și ridicate alte 38 comprimate ecstasy și o cantitate de canabis, pregătite pentru vânzare, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.
Activitățile au fost realizate cu sprijinul jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

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