Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a criticat, sâmbătă, apropierea dintre USR și PNL, susținând că partidul riscă să își piardă identitatea și să devină „un breloc al PNL-ului.

Fratele Mirabelei Grădinaru avertizează asupra viitorului USR

Într-o postare pe Facebook, fratele Mirabelei Grădinaru spune că a fost „usr-ist convins” încă de la înființarea formațiunii. Acesta avertizează conducerea USR că apropierea de PNL ar putea afecta identitatea partidului și că USR riscă să își abandoneze propriile valori.

„În ultimii 10 ani am fost usr-ist convins. Am fost de la început și voi fi până la sfârșit (asta dacă nu cumva direcția va fi radical schimbată). Am fost usr-ist convins cât am fost membru de partid și am rămas usr-ist și după ce am ieșit din rând.

De curând le-am transmis că direcția pe care merg, cea de breloc al PNL-ului, îi va face să devină cu adevărat un breloc în 2028. Știu că e plin de oameni vanitoși și orgolioși însă asta nu e o scuză să lași să îți fie absorbite valorile de către un partid care nu a reușit niciodată să se reformeze cu adevărat ci doar a vândut această idee ca marketing politic (cum au mai făcut și alții) în timp ce structurile și obiceiurile sale au rămas neschimbate.

Îmbratisez idealismul, speranța, optimismul, fac parte din lumea asta. Uneori însă este necesar să privim realitatea în față și să admitem că nu suntem decât o unealtă pentru scopurile altora”, a scris fratele Mirabelei Grădinaru pe Facebook.

Bogdan Grădinaru: În viitorul apropiat „brelocul” va deveni realitate

El face referire și la informațiile potrivit cărora Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au devenit membri ai PNL, sugerând că această miscare arată apropierea dintre cele două formațiuni.

„Dacă e adevarat că Oana Gheorghiu și Dragoș Pislaru au devenit membri PNL, direcția doar se întărește. În viitorul apropiat «brelocul» va deveni realitate sau vom asista la o nouă luptă electorală pe aceeași masă de votanți având pe unii strigând că se luptă cu «sistemul».

În paralel, extremismul va lua și o mai mare amploare”, a mai scris Bogdan Grădinaru.