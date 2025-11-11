Cum a reușit „Primul Cumnat” al țării să-și rezolve în timp record, un litigiu vechi de 4 ani. Miza – un viitor cartier rezidențial lângă Snagov. În acte este și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Primarul acuză: au forțat legea

Deși președintele României s-a autointitulat inamicul rechinilor imobiliari, pe vremea când era la Primăria Capitalei, iată că viitorul său posibil cumnat are planuri mari de a dezvolta un cartier rezidențial, la doi pași de Snagov. Și nu singur, ci împreună cu alți 8 parteneri, printre care și sora lui, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Singurul care pare să le încurce planurile este primarul localității, care îi acuză că forțează legea. După 4 ani de dispute fără rezultat, la câteva luni după ce Nicușor Dan a fost ales președintele țării, problema „cumnatului”său s-a rezolvat în timp record.

În anul 2021, 9 familii au cumpărat un teren de 17.000 mp din perimetrul Moara Vlăsiei. Printre investitori se regăsesc partenera lui Nicușor Dan și fratele acesteia. Proprietarii s-au plâns că nu au putut să intre în posesia parcelei pe care au cumpărat-o aici, invocând lipsa unui certificat fiscal.

Teren cumpărat, dar fără drept de proprietate

Acum mai bine de 4 ani, Bogdan Grădinaru a plătit 10.000 de euro pentru lotul său, însă nu este nici până azi proprietar de drept. Este fratele partenerei de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Are o parcelă şi sora mea. Normal că i se pare și ei absurd că nu obținem acest certificat de atestare fiscală”, a declarat Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru, pentru Observatorul Antenei 1.

Scandalul imobiliar în care sunt implicați partenera președintelui și fratele acesteia au fost prezentate într-un reportaj amplu de 7 minute, difuzat în jurnalul principal al Antenei 1.

Pentru proprietarii terenului, totul s-a complicat când au încercat să parceleze terenul deținut în co-proprietate.

„Ne-am dus să facem această împărţire la primărie. Primarul ne-a spus din prima că avem nevoie de un PUZ, de un plan urbanistic zonal. Noi i-am explicat faptul că noi dorim să ieșim din indiviziune, nu vrem să construim, că nu suntem dezvoltatori imobiliari”, a mai povestit Bogdan Grădinaru pentru sursa citată.

Familia președintelui – Primăria Moara Vlăsiei: 1-0

La scurt timp după difuzarea reportajului, atât „cumnatul”, cât și sora lui, partenera președintelui, au primit documentele pe care le așteptau. Primarul PNL din Moara Vlăsiei, Andrei Filip a explicat în exclusivitate pentru Gândul că între timp a fost eliberat certificatul de atestare fiscală. Totuși, edilul avertizează că Bogdan Grădinaru și ceilalți proprietari de teren, inclusiv partenera de viață a Președintelui forțează legea.

„Nu mai avem niciun diferend, într-adevăr refuzul de a elibera certificatele fiscale la un moment dar era nejustificat, pentru că certificatul fiscal atestă existența sau inexistența datoriilor la bugetul local. Nu era cazul, dar dumnealor au optat pentru o variantă de a ieși din indiviziune, o dezmembrare care, din punct de vedere al autorității locale, nu că era ilegală, era forțată. Deci dumnealor au dezmembrat succesiv în câte două loturi, timp de 1 an de zile, acest teren. Aveau obligația să facă un Plan de Urbanism Zonal și să-și introducă utilitățile pe drumul propriu de 500 metri lungime, unde nu putea interveni autoritatea locală. Au spus că nu vor să construiască la un moment dat, că vor doar să iasă din indiviziune. Cred că asta au făcut, le-am făcut certificatele fiscale, probabil mai departe vor ieși din indiviziune. Asta nu le conferă dreptul de a și construi. Pentru a construi au nevoie să-și introducă utilități pe acest drum în co-proprietate. Lucrurile sunt mai complicate”.

În acest context, procesul cu care amenințau cei 9 proprietari este inutil, căci primarul susține că certificatele de atestare fiscală au fost eliberate, a mai punctat edilul comunei ilfovene.

Deși au obținut certificatul fiscal, Bogdan Grădinaru îl acuză pe primar că le forțează mâna pentru a pune utilități

De cealaltă parte, Andrei Filip, primarul din Moara Vlăsiei, susține că proprietarii terenului au un interes personal.

„Vina este în exclusivitate numai a lor. Dumnealor ne pun într-o situație şi la final spun: Dom’le faceți un abuz că nu ne daţi. Păi nu suntem de acord cu această dezmembrare pe care nu ne-aţi adus-o la cunoştinţă. Nu ne-aţi informat!”, a răspuns primarul.

Bogdan Grădinaru, „cumnatul” președintelui Nicușor Dan

„Inclusiv ne-a spus că avem obligaţia să asfaltăm drumul, să tragem canalizare, apă curentă pe drum şi să punem asfalt pe el cu beton elicopterizat aşa cum dânsul ar fi făcut într-un alt complex rezidenţial, aşa s-a exprimat”, a adăugat fratele Mirabelei Grădinaru (foto sus).

„Nu. Le-am zis să modernizeze acest drum prin pavare cu pavaj rutier, cu asfalt sau beton elicopterizat. Deci sunt 3 soluţii tehnice. Nu le impunem noi. Să-și aleagă dumnealor”, a atacat, la rândul său, primarul.

Potrivit sursei citate, tot un interes personal ar trăda și atitudinea primarului.

În primă fază m-a certat între ghilimele, de ce nu l-am sunat înainte să cumpărăm… N-am înţeles de ce trebuia să-l sun pe primar ca să cumpăr oriunde în ţara noastră un teren. Mi se pare total absurd”, a precizat Cristian Puşcov, unul dintre proprietari.

Primar Moara Vlăsiei: Președintele ar fi de acord cu mine

Primarul, aflat la al 5-lea mandat, este convins că legea e de partea lui. Ba chiar aduce ca exemplu activitatea lui Nicușor Dan din perioada când era primar al Capitalei.

„Domnul preşedinte s-a luptat mult cu aceleaşi situații pe la Bucureşti. Știţi foarte bine că a blocat toate dezvoltările astea haotice, toate PUZ-urile. Știți foarte bine situația asta. Cred că în această situaţie punctuală ar fi de acord cu mine”, a subliniat primarul din Moara Vlăsiei.

Primarul susţine că proprietarii celor 17.000 de metri pătrați vor să construiască un cartier rezidențial. Așadar, îi consideră dezvoltatori imobiliari și le cere exact ce prevede legea: plan urbanistic zonal şi investiţii în infrastructură: reţea de apă, canalizare, gaze şi curent electric, plus un drum lung de 500 de metri şi lat de 9 metri în interiorul viitorului complex.

„PUZ-ul e valabil şi obligatoriu pentru parcele cu front la stradă peste 30 metri, au 60 de metri, pentru parcele cu raportul laturilor mai mic de o treime, e clar, pentru parcele mai mari de 5.000 de metri. Dacă discutăm de minim 9 locuinţe e un minicartier. Adică ei s-au legat de mâini şi de picioare. Ei nu pot introduce utilităţi pe drumul ăla. Nu au cum din punct de vedere financiar. Din punct de vedere legal nu le poate introduce nimeni pentru că e un drum în coproprietate”, spune primarul din Moara Vlăsiei.

De notat că nici Primăria nu a adus utilităţile publice până la terenul cu pricina.

„Pe acest drum nu există canalizare. Mai sunt 200-300 de metri până la terenul dumnealor și într-adevăr, aici nu există reţele de utilităţi. Pe viitor, în funcție de posibilităţile materiale pe care le vom avea, probabil că vom introduce utilităţi şi pe porțiunea de teren până la proprietatea dumnealor”, a adăugat primarul.

În Moara Vlăsiei, nu ai nevoie de plan urbanistic zonal – PUZ

În Moara Vlăsiei, nu ai nevoie de plan urbanistic zonal – PUZ dacă terenul are sub 5.000 de metri pătraţi. La rândul lor, proprietarii cred că refuzul primarului nu are nicio legătură cu respectarea legii. Bogdan Grădinaru acuză faptul că, în realitate, primarul Andrei Filip are propriile sale interese, mai precis mai multe complexe rezidențiale pe raza comunei.

„Cred că el a vrut să cumpere terenul ăsta, noi i-am luat-o înainte şi el s-a trezit cu terenul ăsta că nu mai este disponibil. Ştiu că dumnealui, nu în mod direct, a ridicat mai multe complexe rezidențiale în Moara Vlăsiei. Deci mă gândesc că poate fi un interes în această zonă, având în vedere și faptul că este lângă pădure”, a avertizat Bogdan Grădinaru.

„Nu am teren în zonă, nu am avut, nu dezvolt în zonă, nu fac nimic de genul acesta. Deci sunt nişte acuzaţii nefondate și sunt niște motivaţii ridicate ca să ascundă de fapt situaţia reală”, a replicat primarul.

Grădinaru și ceilalți 8 proprietari nu pot primi autorizația de construcție. Care este motivul

Primarul Andrei Filip subliniază că, deși în acest moment cei 9 proprietari de teren sunt acum proprietari cu acte în regulă, nu vor primi autorizația de construcție aferentă întrucât nu și-au respectat obligațiile care le revin. Astfel, aceștia vor fi nevoiți să își asigure utilitățile pe acel drum privat care leagă cele 9 parcele.

„Dumnealor spuneau că acționează Primăria în instanță în momentul în care nu eliberăm acesre certificate fiscale. Le-am eliberat între timp aceste certificate. Nu mai are obiect plângerea dumnealor. Probabil va veni (n.r. – Bogdan Grădinaru) cu alte plângeri în momentul în care ne vedem în imposibilitatea de a le elibera autorizație de construcție, pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin – să-și facă un PUZ și să își introducă utilități pe drumul lor”.

Drumul privat fără utilități din mijlocul câmpului, mărul discordiei

Chestionat dacă viitorul cumnat al fostului primar al Capitalei nu ar trebui să țină cont de precedentele care l-au făcut celebru pe Nicușor Dan – viitoarea sa faimoasă rudă prin alianță – anume refuzul de a elibera PUZ-uri unor dezvoltatori imobiliari sau persoane fizice pe motiv că luptă cu mafia imobiliară, Andrei Filip (foto jos, dreapta) a mai explicat:

„Orice primar bine intenționat dorește să nu apară situații neprevăzute și neplăcute din punct de vedere urbanistic. E regretabil să se ajungă să denunțe la momentul în care anumiți cetățeni să construiască în mijlocul câmpului, să nu aibă utilități și să pună Autoritatea publică locală în imposibilitatea de a acționa. Repet, nu este un drum public, e un drum privat aflat pe terenul celor 9 persoane, un teren aflat în indiviziune. Deci obligația de a introduce utilități se află la acești proprietari. Dumnealor au vrut să-și satisfacă un interes. Inițial au fost mânați de bune intenții, cetățenii au cumpărat un teren cu gândul să și-l împartă după ce vor face un PUZ și după ce vor introduce utilități pe cheltuiala dumnealor, repet pe drumul privat. Dar suntem români și știm că nu întotdeauna ne înțelegem. Probabil unii dintre cei 9 proprietari nu au putut să pună bani la utilități și atunci singura variantă de a-și împărți terenul a fost să intre în indiviziune. Fără utilități, fără drum, în mijlocul câmpului”.

Viitorul cartier pare compromis. Primar: Ar fi un dezastru

Chestionat dacă totuși cele 9 persoane își mai pot construi propriul cartier rezidențial, așa cum s-a scris în presă, primarul Andrei Filip a avertizat că, dacă acest lucru s-ar concretiza, ar fi un dezastru.

„Dacă s-ar face în condițiile astea ar fi un dezastru, vă dați seama. Dumnealor vor rămâne fără utilități, un drum de 500 de metri înseamnă foarte mult. Cum ajung oamenii ăia? Autoritatea publică locală, în condițiile bugetare actuale, nu are posibilitatea să tragă utilități măcar până la terenul lor, vreo 200-300 de metri de drum public. Să zicem că e în sarcina autorității publicii locale, dar tot diferendul nostru a fost legat de drumul dumnealor de 500 de metri. Din punctul nostru de vedere nu mai există niciun conflict, un conflict va fi dacă vor cere autorizația de construcție ca să le punem noi utilități, pentru un teren neconstruibil”.

