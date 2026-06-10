Ghidul de finanțare pentru programul Rabla Auto a fost pus marţi în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În acest an, bugetul programului este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025.

Una dintre noutățile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state care fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene.

„După perioada de consultare publică și eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obișnuite de înscriere și depunere a dosarelor. În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-și achiziționeze autoturisme noi, mai puțin poluante și prietenoase cu mediul înconjurător”, spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Noile criterii sunt stabilite în baza acordurilor de asociere, de uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană și pentru care există reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc.

„În ceea ce privește noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului și stimularea producției din Europa. Vor fi eligibile pentru finanțare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European și în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean. Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o mașină eligibilă pentru acest program”, mai spune Diana Buzoianu.

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen:

are nu au fost înmatriculate niciodată;

a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus;

care generează mai puţin de 80 g CO_2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid.

Cuantumul ecotichetelor este de:

18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete, informează ministerul.

Proiectul de Ordin și documentele aferente pot fi consultate în următorul link:

https://mmediu.ro/transparenta/proiecte-acte-normative/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-modificarea-si-completarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transportu/

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