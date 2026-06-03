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Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță

Gilda Popa
Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
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Executivul a modificat regulile pentru acordarea majorărilor salariale personalului implicat în implementarea PNRR, introducând evaluarea lunară a performanței. Actul normativ adoptat în ședința de joi condiționează acordarea sporului de până la 40% de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor individuali stabiliți în raport cu reformele și jaloanele asumate de România.

Mecanism de evaluare lunară a funcționarilor

Prin Hotărârea aprobată de Guvern în ședința din 3 iunie se introduce un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor care au atribuții privind gestionarea asistenței financiare europene.  Actul normativ stabilește corelarea majorării salariale de până la 40% cu rezultatele efectiv obținute de personalul implicat în implementarea reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR. Concret, criteriile de evaluare vor fi stabilite printr-un act administrativ al ordonatorului principal de credite.

„Astfel, pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției. Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente, în concordanță cu atribuțiile din fișa postului”, potrivit unui comunicat al Guvernului. 

Ce se schimbă față de sistemul actual

Până în prezent, Legea salarizării și actele subsecvente au permis acordarea unor majorări salariale pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor UE. În funcție de timpul alocat și de rolul în proiecte, aceste majorări puteau ajunge până la 50% din salariul de bază.

Prin noua hotărâre, Guvernul introduce un sistem de monitorizare lunară a activității și a rezultatelor obținute de angajații implicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea PNRR, astfel încât sporul să fie direct legat de performanța efectivă.

În 2022-2023, odată cu presiunea implementării PNRR, Guvernul a introdus posibilitatea acordării unor sporuri speciale pentru personalul implicat în elaborarea, negocierea și implementarea PNRR. Presa economică relata atunci că Executivul pregătea majorări de până la 50% pentru aceste categorii de personal. Astfel, s-a format o categorie distinctă de funcționari și experți care beneficiau de venituri sensibil mai mari decât colegii aflați pe posturi similare, dar fără atribuții directe în PNRR.

Argumentul Guvernului

Guvernul susține că măsura urmărește accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR și creșterea responsabilității în utilizarea fondurilor europene, prin introducerea unui sistem care leagă direct stimulentele salariale de performanța realizată. Până acum, existența atribuțiilor legate de PNRR era suficientă pentru acordarea majorării. Evaluarea era mai degrabă formală și bazată pe încadrarea persoanei în structurile care gestionau fondurile.

Actul normativ mai prevede că nivelul majorării salariale rezultat în urma evaluărilor lunare nu poate depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Executivul precizează că mecanismul este similar celui aplicat în prezent personalului nominalizat în echipe de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023.

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