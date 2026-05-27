Alexandru Rogobete respinge dezinformarea și anunță că Ministerul Finanțelor a transferat contribuția de 1,2 mld. lei de la bugetul de stat pentru spitalele construite prin PNRR

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că Ministerul Finanțelor „a efectuat transferul contribuției naționale pentru proiectele de spitale pe care le construim din bani europeni”. Un document oficial emis de Ministerul Finanțelor, consultat de Gândul, confirmă alocarea a peste 1,2 miliarde de lei către Ministerul Sănătății pentru componenta națională aferentă proiectelor de spitale din PNRR. 

Astăzi s-a primit confirmarea că Ministerul Finanțelor a efectuat transferul contribuției naționale pentru proiectele de spitale pe care le construim din bani europeni (deci nu numai PNRR). Este vorba despre cca. 1.2 miliarde de lei, contribuția noastră națională, din bugetul de stat”, a transmis Alexandru Rogobete.

El a adăugat că România a folosit deja fondurile europene disponibile pentru aceste proiecte, iar diferența este acoperită din bugetul național.

„Adevărul (pe care dl. Ministrul Cseke l-a marcat foarte bine) este că noi, România am absorbit banii europeni din fondurile disponibile pentru proiectele din PNRR, urmând ca restul să fie plătit din bugetul de stat (cofinanțarea de care se știa din 2022)”.

Aproximativ 20% din investiții au o sursă de la bugetul de stat

O altă precizare pe care Rogobete a mai făcut-o este că o parte din investiții sunt finanțate direct din bugetul de stat.

„Adevărul care nu a fost spus public (până acum) este că cca. 20% din investiții au totuși o sursă națională, adică bugetul național de stat.”, a spus fostul ministru PSD.

Ce arată documentul oficial de la Ministerul Finanțelor

Potrivit documentului oficial emis de Cabinetul Secretarului de Stat din Ministerul Finanțelor, instituția a aprobat modificarea bugetului Ministerului Sănătății pe 2026. Astfel, Finanțele au aprobat credite bugetare suplimentare de 1,217,608 mii de lei și credite de angajament de 796,821 de mii de lei.

De asemenea, în document este precizat faptul că sumele sunt destinate proiectelor finanțate prin PNRR, atât pe componenta nerambursabilă, cât și pe componenta de împrumut.

„Ministerul Sănătății a primit banii solicitați încă din februarie”

În finalul mesajului, Rogobete a transmis că a cerut încă de la începutul anului alocarea componentei naționale de finanțare pentru cele opt spitale din PNRR. În plus, fostul ministru a subliniat că România se dezvoltă prin fapte, transparență și oameni care aleg adevărul, nu zgomotul.

„Păcat ca vuvuzelele de propagandă au criticat și împins informații false peste tot! Important este ca azi, Ministerul Sănătății a primit banii solicitați de mine încă din luna februarie pentru cofinanțarea națională pentru cele 8 spitale din PNRR! România se dezvoltă prin fapte, prin transparență și prin oameni care aleg adevărul, nu zgomotul”.

