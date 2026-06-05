Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”

Guvernul României a prezentat, vineri, un comunicat oficial în care prezintă cronologia exploziei dronei ucrainene în Portul Constanța. Executviul anunță că drona marină era una dintre cele patru drone asupra cărora partea ucraineană a pierdut controlul.
Potrivit comunicatului transmis de Guvern, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă, și au fost informate MApN și SRI.
Ulterior, autoritățile au relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în port și cu Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru măsuri de securitate portuară.
„Totodată, s-a relaţionat cu Autoritatea Navală Română pentru restricţionarea traficului naval în Portul Constanţa, respectiv cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanţa s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forţelor specializate”, spune Guvernul.
Executivul mai precizează că, după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu partea ucraineană. Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. Confirmarea acestor evenimente a venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române, potrivit comunicatului Executivului.
„Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg şi a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât şi din datele obţinute de autorităţile române. Autorităţile române au solicitat autorităţilor ucrainene să transmită notificări părţii române de îndată în situaţii similare care pot genera riscuri la adresa României” se arată în comunicat.
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