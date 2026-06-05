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Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”

Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
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Guvernul României a prezentat, vineri, un comunicat oficial în care prezintă cronologia exploziei dronei ucrainene în Portul Constanța. Executviul anunță că drona marină era una dintre cele patru drone asupra cărora partea ucraineană a pierdut controlul. 

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă, și au fost informate MApN și SRI.

Ulterior, autoritățile au relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în port și cu Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru măsuri de securitate portuară.

„Totodată, s-a relaţionat cu Autoritatea Navală Română pentru restricţionarea traficului naval în Portul Constanţa, respectiv cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanţa s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forţelor specializate”, spune Guvernul.

Cronologia evenimentelor, prezentată de Executiv

  • Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră, s-au deplasat la faţa locului. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port şi pentru stabilirea unei zone de siguranţă de 1 kilometru;
  • 10:28 – drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;
  • 10:29 – a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Constanţa. Până în momentul de faţă nu au fost înregistrate victime;
  • 10:32-11:30 – au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, care sesizau explozii sau cereau explicaţii;
  • 10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanţa, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanţă de 10 mile marine (18 km) faţă de aceasta;
  • 10:54 – a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susţinerea intervenţiei;
  • 11:05 – poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanţa;
  • 11:21 – a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanţa;
  • 11:29 – a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenţie şi îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situaţia observării dronelor;
  • 11:50 – a fost ridicat un al doilea elicopter din judeţul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;
  • 13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, staţiunile  Costineşti (plaja), Vama Veche, Mamaia şi toţi operatorii economici din zona litoralului;
  • 14:35 – a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.

Ucraina a confirmat pierderea controlului celor patru drone

Executivul mai precizează că, după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu partea ucraineană. Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. Confirmarea acestor evenimente a venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române, potrivit comunicatului Executivului.

„Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg şi a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât şi din datele obţinute de autorităţile române. Autorităţile române au solicitat autorităţilor ucrainene să transmită notificări părţii române de îndată în situaţii similare care pot genera riscuri la adresa României” se arată în comunicat. 

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