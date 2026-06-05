Nicușor Dan spune că drona marină care a explodat în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană

Președintele Nicușor Dan a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că drona marină care a explodat în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Șeful statului a subliniat că toate cele patru drone ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat.

Nicușor Dan susține că drona marină, împreună cu alte mijloace similare de luptă, făceau parte dintr-o operațiune militară ucraineană. Șeful statului a subliniat că intrarea dronei pe teritoriul României reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia. Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis președintele României.

„Toate cele patru drone s-au autodetonat”

În continuarea mesajului, șeful statului a subliniat că toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, a doua s-a detonat sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar celelalte două au explodat la aproximativ 145 de km est de Constanța, a transmis Nicușor Dan.

„În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”.

Nicușor Dan spune că cetățenii și infrastructura națională sunt în siguranță

De asemenea, președintele a mai spus că niciuna dintre drone nu a produs victime sau daune semnificative și a subliniat că nu mai există niciun pericol la adresa cetățenilor și a infrastructurii naționale. În finalul mesajului, Nicușor Dan a transmis că Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina, dar și MApN, SRI, MAI și MAE au fost în contact permanent cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO.

„Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale. Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”.

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