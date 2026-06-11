Industria showbiz-ului din Turcia se cutremură. Poliția turcă a reținut 22 de suspecți, inclusiv celebrități din industria showbiz-ului, într-o serie de raiduri antidrog, derulate joi dimineață, au anunțat autoritățile locale, potrivit Xinhua.

Biroul Procurorului-șef al Istanbulului a anunțat că operațiunile coordonate, concentrate la Istanbul și în provincia Mugla, din sud-vestul Turciei, marchează o nouă etapă în lupta continuă împotriva traficului de substanțe interzise.

Acuzațiile sunt grave la adresa persoanelor reținute: „deținere de droguri sau stimulente pentru uz personal” și „facilitare a consumului de substanțe ilicite”!

Sursa foto: Imdb / Actrița Beren Saat

Industria showbiz-ului din Turcia se cutremură

Printre cei reținuți de polițiști se numără vedete din Turcia precum cântărețul pop Kenan Dogulu, actrița Beren Saat și actorul Enis Arikan, informează televiziunea de stat TRT.

Descinderile de amploare survin după o operațiune similară din luna mai, când 25 de personalități au fost reținute în cadrul unei anchete extinse privind rețelele de trafic de droguri.

Arestările coincide cu eforturile concentrate de combatere a traficului de droguri în Turcia.

Poliția turcă a confiscat peste 1,28 tone de narcotice și a reținut 110 suspecți într-o serie de operațiuni antidrog desfășurate la Istanbul în ultimele zece zile, au anunțat miercuri autoritățile.

Sursa foto main: Envato (caracter ilustrativ)