Prima pagină » Știri externe » Poliția poloneză a efectuat cea mai mare captură de heroină din ultimul deceniu. De unde erau trimise drogurile și cât valorează

Poliția poloneză a efectuat cea mai mare captură de heroină din ultimul deceniu. De unde erau trimise drogurile și cât valorează

Melania Agiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Autoritățile din Polonia au confiscat, luni, peste o tonă de heroină, în valoare de aproape 220 de milioane de zloți (aprox. 60 de milioane de dolari), în cadrul uneia dintre cele mai mari operațiuni antidrog din țară din ultimii ani, relatează Reuters și TVP World. Ofițerii au descoperit drogurile în containere expediate din Emiratele Arabe Unite, care au sosit în portul baltic Gdynia, a precizat poliția poloneză într-un comunicat.

Vezi galeria foto
6 poze

Poliția a declarat că a primit informații despre transport de la autoritățile vamale britanice.

„Nu e nevoie să vă spun ce s-ar întâmpla dacă o astfel de cantitate din acest drog teribil ar ajunge pe piața poloneză”, a declarat ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, într-o conferință de presă.
Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative și au fost descoperite cu ajutorul unui aparat cu raze X, a precizat poliția.

După ce au inspectat containerele care transportau cărămizi decorative, ofițerii au descoperit în interiorul acestora 1.030 kg de heroină, cu o valoare estimată la aproape 220 de milioane de zloți.

Trei cetățeni polonezi, doi bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani, au fost puși sub acuzare în legătură cu acest caz. Doi dintre ei se află în continuare în arest preventiv.

„Este cea mai amplă operațiune de acest gen din ultimul deceniu și cea mai mare operațiune antidrog din ultimii ani”, a declarat, luni, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński.

Confiscarea a avut loc în urma unei informații primite la sfârșitul lunii martie de la autoritățile vamale britanice cu privire la un transport suspect de droguri provenind din

Alte acțiuni de combatere a traficului de droguri din Polonia

Ministrul Kierwiński a declarat că forțele de ordine poloneze au confiscat peste 83 de tone de narcotice în primele cinci luni ale acestui an, o cantitate de patru ori mai mare decât cea înregistrată în tot anul 2022. El a precizat că, în perioada ianuarie-mai, agenții au desființat, de asemenea, 49 de laboratoare de droguri și patru plantații de canabis.

„Datorită activității eficiente a serviciilor noastre, acest an se anunță a fi unul decisiv în lupta împotriva drogurilor și a crimei organizate”, a declarat Kierwiński.

El a adăugat că, până în prezent, în acest an au fost arestate aproape 1.200 de persoane în legătură cu infracțiuni legate de droguri, iar 83 dintre acestea au fost acuzate de conducerea unui grup criminal organizat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți

Rețea uriașă de traficanți de droguri din cluburile bucureștene, destructurată de polițiști. 22 de persoane reținute

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe