Poliția poloneză a efectuat cea mai mare captură de heroină din ultimul deceniu. De unde erau trimise drogurile și cât valorează

Autoritățile din Polonia au confiscat, luni, peste o tonă de heroină, în valoare de aproape 220 de milioane de zloți (aprox. 60 de milioane de dolari), în cadrul uneia dintre cele mai mari operațiuni antidrog din țară din ultimii ani, relatează Reuters și TVP World. Ofițerii au descoperit drogurile în containere expediate din Emiratele Arabe Unite, care au sosit în portul baltic Gdynia, a precizat poliția poloneză într-un comunicat.

Poliția a declarat că a primit informații despre transport de la autoritățile vamale britanice.

„Nu e nevoie să vă spun ce s-ar întâmpla dacă o astfel de cantitate din acest drog teribil ar ajunge pe piața poloneză”, a declarat ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, într-o conferință de presă.

Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative și au fost descoperite cu ajutorul unui aparat cu raze X, a precizat poliția.

După ce au inspectat containerele care transportau cărămizi decorative, ofițerii au descoperit în interiorul acestora 1.030 kg de heroină, cu o valoare estimată la aproape 220 de milioane de zloți.

Trei cetățeni polonezi, doi bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani, au fost puși sub acuzare în legătură cu acest caz. Doi dintre ei se află în continuare în arest preventiv.

„Este cea mai amplă operațiune de acest gen din ultimul deceniu și cea mai mare operațiune antidrog din ultimii ani”, a declarat, luni, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński.

Confiscarea a avut loc în urma unei informații primite la sfârșitul lunii martie de la autoritățile vamale britanice cu privire la un transport suspect de droguri provenind din

Alte acțiuni de combatere a traficului de droguri din Polonia

Ministrul Kierwiński a declarat că forțele de ordine poloneze au confiscat peste 83 de tone de narcotice în primele cinci luni ale acestui an, o cantitate de patru ori mai mare decât cea înregistrată în tot anul 2022. El a precizat că, în perioada ianuarie-mai, agenții au desființat, de asemenea, 49 de laboratoare de droguri și patru plantații de canabis.

„Datorită activității eficiente a serviciilor noastre, acest an se anunță a fi unul decisiv în lupta împotriva drogurilor și a crimei organizate”, a declarat Kierwiński.

El a adăugat că, până în prezent, în acest an au fost arestate aproape 1.200 de persoane în legătură cu infracțiuni legate de droguri, iar 83 dintre acestea au fost acuzate de conducerea unui grup criminal organizat.

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