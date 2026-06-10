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Erdogan avertizează că nu va tolera nicio amenințare la adresa Ciprului de Nord, după acordul Franța-Cipru: „Răspunsul nostru va fi foarte ferm”

Erdogan avertizează că nu va tolera nicio amenințare la adresa Ciprului de Nord, după acordul Franța-Cipru: „Răspunsul nostru va fi foarte ferm”
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Recep Tayyip Erdoğan a cerut accelerarea programului rachetelor cu raze de acțiune care depășesc 800 de kilometri / Foto - Profimedia Images
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Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a transmis un avertisment ferm după semnarea unui acord între Franța și Cipru privind facilitarea prezenței militare franceze pe insulă. Ankara și administrația din nordul Ciprului acuză că înțelegerea afectează echilibrele de securitate din Mediterana de Est, potrivit Le Figaro.

Avertismentul transmis de Erdogan

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri că Turcia nu va tolera nicio amenințare la adresa Republicii Turce a Ciprului de Nord. El a subliniat, în fața parlamentarilor partidului său, că orice atingere adusă drepturilor Turciei și ale ciprioților turci în estul Mediteranei va primi un răspuns „foarte clar și foarte ferm”.

„Vreau să fie foarte clar că răspunsul nostru va fi foarte clar și foarte ferm dacă drepturile Turciei și ale ciprioților turci din estul Mediteranei sunt încălcate, a declarat șeful statului turc.

Erdoğan a avertizat, în repetate rânduri, că Turcia ar putea veni brusc într-o noapte împotriva adversarilor săi / Foto – Profimedia Images

Acordul Franța-Cipru

Declarațiile lui Erdogan vin după semnarea unui acord, luni, la Nicosia, între miniștrii apărării din Franța și Cipru, privind cadrul de utilizare a prezenței militare franceze pe teritoriul cipriot.

Înțelegerea are în vedere facilitatea desfășurării de forțe franceze pentru operațiuni umanitare în estul Mediteranei și orientului Mijlociu.

Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său cipriot Nikos Christodoulides conveniseră încă din aprilie asupra extinderii cooperării militare și logistice între cele două state.

Reacția autorităților din nordul Ciprului

Ministerul de Externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN) a susținut că acordul afectează echilibrul de securitate din regiune și a criticat ferm inițiativa Parisului.

Autoritățile din nordul insulei au calificat demersul drept unul care poate destabiliza situația deja sensibilă din zonă.

În ultimii ani, Franța și Cipru au intensificat cooperarea militară prin exerciții comune și coordonare în domeniul securității regionale. Forțele franceze folosesc deja insula ca punct de sprijin în anumite operațiuni și situații de criză din regiune.

Istoria divizării Ciprului

Insula Cipru este divizată din 1974, după intervenția militară a Turciei în nordul insulei, declanșată în urma unei lovituri de stat a naționaliștilor ciprioți greci care urmăreau unirea cu Grecia.

În 1983 a fost proclamată Republica Turcă a Ciprului de Nord, entitate recunoscută internațional doar de Ankara.

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