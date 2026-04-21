Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani

Un maratonist care a inspirat oameni din lumea întreagă a dezvăluit secretele longevității sale înainte să treacă la cele veșnice. A trăit 114 ani și în ultima parte a vieții a acceptat să spună care este alimentul consumat zilnic.

Fauja Singh a pus forma sa fizică de invidiat pe seama semințelor de in și a unei cești zilnice de ceai.

A început să alerge la 89 de ani

Fauja și-a redescoperit pasiunea pentru alergare la vârsta de 89 de ani. De atunci, a participat la maratoane în întreaga lume. În 2000, a fost și la Londra, finalizând cursa de 42,2 km în mai puțin de 7 ore. Când a alergat la Toronto, în 2011, a devenit primul centenar din istorie care a terminat un maraton. Această performanță i-a adus titlul de cel mai vârstnic alergător din lume. El s-a retras din activitate în 2013.

Fauja Singh a murit în 2025, la vârsta de 114 ani, dar a lăsat în urmă o moștenire uriașă.

De-a lungul vieții, a urmat o dietă vegetariană strictă și s-a bazat zilnic pe un anumit „superaliment” pentru a-și menține starea fizică. Astfel, într-un interviu din 2013, el afirma: „În fiecare zi consum semințe de in și beau o ceașcă de ceai”.

Semințele de in sunt bogate în fibre și sunt adesea consumate măcinate, scrie The Mirror. Potrivit British Heart Foundation, acestea aduc un adaos excelent într-o dietă echilibrată, fiind o sursă importantă de acizi grași omega-3 și acizi grași polinesaturați. Consumul de semințe de in poate ajuta la reducerea colesterolului și la îmbunătățirea sănătății inimii.

Singh s-a bazat și pe alte alimente pentru a-și menține starea de bine de-a lungul vieții. În același timp, a evitat anumite produse.

„Înainte să plec de acasă, mănânc iaurt simplu și beau două pahare de apă. La prânz mănânc o chapati și daal (linte), preparată la gurdwara, cu iaurt. Nu mănânc conopidă, orez sau dulciuri din orez, pentru că nu îmi fac bine. Acasă, mănânc ce se gătește împreună cu fiul meu cel mic și familia lui. Dacă nu îmi place, mănânc pâine prăjită cu gem sau miere. Iar înainte de culcare beau un pahar de lapte cald. De asemenea, mănânc curry cu ghimbir cel puțin o dată pe săptămână, care curăță organismul.

Dacă mă simt rău sau diferit, analizez ce s-a schimbat în dieta și rutina mea. Sunt încă activ, într-o formă mai bună decât cei leneși. Ei se degradează, eu mă mențin – deci, cine câștigă? A fi activ este ca un medicament. Nu vreau să renunț la acest medicament”, a spus Singh.

Stilul său de viață a fost o sursă de inspirație pentru mii de oameni, după cum au remarcat jurnaliștii britanici.

