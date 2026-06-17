Jurnalistul Dan Andronic susține că Siegfried Mureșan a sunat la Budapesta ca UDMR să nu sprijine Guvernul Veștea. Ce legături ar avea cu Germania

Jurnalistul Dan Andronic dezvăluie cum Siegried Mureșan a încercat să influențeze decizia UDMR de a nu sprijini Guvernul Veștean. Europarlamentarul PNL ar fi telefonat direct la Budapesta, acolo unde a solicitat ca noul premier, Peter Magyar, să intervină pe lângă liderii formațiunii etnicilor maghiari din România.

Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic arată cum se fac jocurile în politică. „Rupeți-vă de iluzii!”, îndeamnă jurnalistul, care explică: „Jocurile nu se fac aici, în România”.

Andronic: „Cine este, de fapt, Siegried Mureșan?”

Andronic arată ultima manevră încercată de tabăra pro-Bolojan, prin care s-a urmărit blocarea obținerii vreunui sprijin parlamentar de către Adrian Veștea.

Prim-vicepreședintele PNL a fost nominalizat pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, fără vreo consultare cu liberalii. Mutarea șefului statului a provocat o furtună în Modrogan, fapt remarcat și de Dan Andronic.

Iată ce dezvăluiri a făcut acesta pe contul personal de Facebook:

„Jocurile politice din România se fac la Berlin și Budapesta!

O sursă din politică îmi povestea cum Siegfried Mureșan (europarlamentar PNL) suna acum două seri la Budapesta ca să-l convingă pe Peter Magyar să transmită UDMR să nu susțină Guvernul Veștea.

Ceea ce s-a și întâmplat!

Cine este, de fapt, Siegfried Mureșan?

Un exemplu clasic de politician român ocrotit și promovat de nemți. Este una dintre cele mai cunoscute glume din Parlamentul European când vine vorba de delegația țării noastre: «Voi, când vă numărați, aveți un membru în minus și Germania unul în plus».

Este vorba, evident, despre Siegfried!

Filiera germană: Cum se construiește un «ales»

Formarea sa este pur economică și germanofonă:

În 2006, a beneficiat de o bursă a Parlamentului Germaniei, în cadrul programului internațional de stagii al Bundestagului;

Apoi, a lucrat trei ani ca consilier (adviser) al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum;

În 2009, s-a mutat la Bruxelles. A activat inițial în Parlamentul European, iar din 2011 a intrat direct în aparatul Partidului Popular European (PPE), ca responsabil pe politici economice și sociale;

În ianuarie 2014, a devenit consilier politic principal al PPE.

Traseism pe bază de… «telefoane de sus»

În 2014, apare pe listele PMP de nicăieri, pe un loc eligibil! Nimeni nu știa cine l-a adus, dar în culise se vorbea de un telefon primit direct de la Manfred Weber;

În 2018, când corabia PMP se scufunda și partidul nu mai avea nicio șansă, trece rapid la PNL. Nu contează partidul, ci salariul baban de europarlamentar! Acolo, așa cum mi-a mărturisit un lider marcant al PNL (care acum este foarte anti-Nicușor Dan), se primește din nou un telefon de la Bruxelles. Rezultatul? Siegfried primește un nou loc eligibil și bifează mandatul 2019-2024.

Recent, Alianța PSD-PNL l-a trimis din nou la Bruxelles. Doar nu era să zică precum Agamemnon Dandanache în Actul IV, Scena XI din „O scrisoare pierdută”: «… Să rămâi eu fără coledjiu, eu, vechi luptător de la 48…».

Concluzia: Rupeți-vă de iluzii!

Jocurile NU se fac aici, în România…”.