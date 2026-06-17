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Kelemen Hunor dezminte că ar fi fost sunat de premierul Ungariei să nu voteze Guvernul Veștea. Ce argumente aduce liderul UDMR

Kelemen Hunor dezminte că ar fi fost sunat de premierul Ungariei să nu voteze Guvernul Veștea. Ce argumente aduce liderul UDMR
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Kelemen Hunor a demontat public, pe pagina sa de Facebook, zvonurile apărute în spațiul public despre un presupus telefon primit de la premierul Ungariei, Peter Magyar. Liderul UDMR afirmă că refuzul partidului de a susține Cabinetul condus de Adrian Veștea reprezintă o decizie internă, luată strict prin propria analiză, fără nicio influență de la Budapesta sau de la conducerea popularilor europeni.

„Stați liniștiți oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru și suntem în stare să evaluăm situația politică și perspectivele politice, iar deciziile noastre țin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră și pentru România,” a transmis acesta pe Facebook. 

Hunor: „Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică”

Kelemen Hunor a precizat că UDMR este capabil să-și aleagă singur drumul pe scena politică din România. Acesta respinge și zvonul conform căruia Manfred Weber ar fi cerut acest blocaj politic.

„N-am vorbit nici cu Manfred Weber. Săptămâna trecută, când a fost în București, am aflat de la televizor. Ar fi foarte frumos să nu mai manipulați și dezinformați opinia publică. Scenarita și teoriile conspiraționiste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă. Și nu îl vor ajuta nici pe domnul Veștea să obțină mai ușor voturile necesare pentru învestire.”

Reacția sa vine după ce, astăzi, surse citate de Realitatea Plus au afirmat că Ilie Bolojan și Peter Magyar ar fi negociat un contract avantajos pentru gazele pe care OMV le extrage prin proiectul Neptun Deep. Conform acestor surse, discuțiile de culise reprezintă adevăratul motivul pentru care UDMR refuză să voteze Guvernul Veștea.

Aceleași surse au precizat că schimbarea de plan a UDMR are legătură și cu alegerile din Ungaria. Hunor a fost un susținător al fostului premier Viktor Orban, iar după ce Peter Magyar a câștigat alegerile și a preluat Parlamentul de la Budapesta, liderul UDMR ar fi primit o invitație în țara vecină.

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