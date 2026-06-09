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La câte grade trebuie setat aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent

La câte grade trebuie setat aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent
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La câte grade trebuie setat aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent.

Costurile la energia electrică cresc considerabil pe timpul verii, în mare parte din cauza utilizării aparatului de aer condiționat, absolut necesar în zilele caniculare. Secretul este să găsești temperatura optimă a aerului condiționat pentru a economisi bani, fără să ai impresia că locuiești într-o saună permanentă, scrie Real Simple.

Care este cea mai bună temperatură pentru aerul condiționat dacă vrei o factură mai mică

O temperatură setată la 26°C este considerată ideală pe timpul verii pentru a menține confortul și pentru a reduce costurile cu energia.

Această valoare poate varia ușor în funcție de preferințele personale. Majoritatea experților recomandă să nu cobori sub 23°C dacă vrei să ții factura sub control, spune Patrick Gambel, specialist în încălzire, ventilație și aer condiționat.

Dacă locuiești într-o zonă cu temperaturi extreme, unde termometrele depășesc frecvent 38–43°C, este posibil să fie nevoie să setezi o temperatură puțin mai ridicată.

Cu cât diferența dintre temperatura de afară și cea din interior este mai mare, cu atât sistemul de climatizare va funcționa mai mult.

Ar trebui să ridici temperatura când nu ești acasă?

Experții recomandă creșterea temperaturii termostatului cu 2–5°C atunci când lipsești de acasă. Totuși, nu este indicat să oprești complet aparatul de aer condiționat.

Investiția într-un termostat inteligent poate fi o soluție eficientă. Acesta poate fi programat să pornească răcirea înainte să ajungi acasă. Astfel, se evită consumul inutil, menținându-se o temperatură sigură în interior.

În cazul în care pleci pentru perioade mai lungi și locuiești într-o regiune cu climat moderat, poți seta temperatura la aproximativ 29°C. În zonele foarte calde, temperatura poate ajunge până la 32°C.

Această măsură reduce consumul de energie și previne problemele cauzate de căldură și umiditate excesivă.

Cum să îți răcorești o cameră fără să folosești aerul condiționat. Ce soluții recomandă specialiștii

Cum poți economisi și mai mult la factura de energie

Pe lângă reglarea corectă a termostatului, experții recomandă și următoarele măsuri:

Folosește ventilatorul pe modul „Auto”

Atunci când este setat pe „On”, ventilatorul funcționează continuu, chiar și atunci când aparatul nu răcește efectiv locuința.

Treci la un termostat inteligent

Multe companii de utilități oferă reduceri sau credite la factură pentru consumatorii care acceptă ajustări automate minore ale temperaturii în perioadele de vârf.

Închide ferestrele și jaluzelele

Este recomandată închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în cele mai fierbinți ore ale zilei, atunci când ești plecat sau în timpul vacanțelor.

Izolează ușile și ferestrele

Una dintre cele mai eficiente metode de a reduce costurile cu aerul condiționat este etanșarea ușilor și ferestrelor.

Întreține sistemul de climatizare

Schimbă filtrele de aer la fiecare una până la trei luni. Asigură-te că unitatea exterioară nu este blocată de frunze, praf sau alte resturi. De asemenea, serpentinele trebuie curățate periodic pentru ca sistemul să funcționeze la capacitate maximă și cu un consum redus de energie.

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