Cum să dormi bine pe caniculă fără aer condiționat: 8 trucuri eficiente recomandate de experți.

Temperaturile ridicate au sosit, poate chiar mai devreme decât ne așteptam, iar acest lucru ne pune în fața unor situații care ne pot afecta confortul zilnic. Dacă nu ai aer condiționat, poți totuși să te bucuri de câteva trucuri eficiente pentru a dormi bine în această vară, scrie Okdiario.

Odihna poate deveni dificilă, mai ales când ne confruntăm cu un val de căldură care pare să se intensifice. Vara aceasta se anunță foarte călduroasă, iar nopțile toride ne pot afecta serios somnul. Tocmai de aceea merită să luăm în considerare câteva metode simple care ne pot ajuta să ne odihnim mai bine.

Cum să dormi bine vara când este foarte cald

Aerul condiționat a devenit pentru mulți un element esențial, iar în această vară pare aproape indispensabil. Totuși, există soluții alternative care te pot ajuta să faci față căldurii fără costuri suplimentare.

Aceste trucuri au devenit virale pe internet și nu întâmplător. Sunt metode simple, la îndemână, care pot face o diferență importantă în nopțile caniculare.

Mulți oameni țin aerul condiționat pornit toată ziua, însă noaptea acesta nu este întotdeauna necesar. Există numeroase metode prin care poți dormi confortabil chiar și fără un aparat de climatizare.

Nopțile tropicale sunt acele nopți în care temperatura nu scade sub 20°C. Pentru mulți oameni, aceste condiții fac adormirea dificilă și reduc calitatea somnului.

Experții recomandă următoarele soluții:

1. Alege bumbacul

Ori de câte ori este posibil, optează pentru lenjerii și pijamale din bumbac. Acest material permite pielii să respire mai bine și contribuie la menținerea unei senzații de răcoare pe timpul nopții.

2. Folosește metoda egipteană

Această tehnică își are originile în Egiptul Antic. Umezește un prosop mare cu apă rece, stoarce-l bine astfel încât să nu picure, dar să rămână umed, apoi folosește-l pe post de cearșaf. Efectul răcoritor poate fi surprinzător de eficient.

3. Poartă haine largi

Contrar credinței populare, dormitul complet dezbrăcat nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Transpirația rămâne pe piele și poate accentua senzația de căldură. O pijama lejeră și confortabilă poate oferi rezultate mai bune.

4. Folosește ventilatorul corect

Ventilatorul poate deveni aliatul tău în nopțile fierbinți. Pentru un efect mai puternic, aliniază-l cu o fereastră deschisă pentru a crea un curent de aer mai rece și mai eficient.

5. Mută patul în grădină sau pe terasă

Dacă ai posibilitatea, poți scoate o saltea pe terasă sau în grădină. În unele nopți, aerul de afară poate fi mai răcoros decât cel din interiorul casei.

6. Hidratează-te corespunzător

Vara, organismul pierde mai multă apă prin transpirație. Este important să te hidratezi înainte de culcare. Specialiștii recomandă consumul a aproximativ 2,5–3 litri de apă pe zi.

7. Pune salteaua pe podea

Aerul rece este mai dens și tinde să rămână mai aproape de sol. De aceea, mutarea temporară a saltelei pe podea poate oferi o senzație de răcoare suplimentară.

8. Ia o cină ușoară

O masă copioasă înainte de culcare poate îngreuna adormirea. Este recomandat să consumi fructe proaspete și cereale și să eviți alcoolul, mezelurile și alimentele greu de digerat.

Aplicând aceste trucuri simple, poți avea un somn mai odihnitor chiar și în cele mai călduroase nopți de vară, fără să fie nevoie de aer condiționat.

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