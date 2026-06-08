Locul cu cel mai lung nume din lume. Are 85 de litere și nici localnicii nu îl rostesc complet.

Unele locuri îi intrigă pe turiști prin denumiri care se întind pe panouri întregi, punând la încercare respirația oricui încearcă să le pronunțe. Un exemplu este Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, un sat îndrăgit din Anglesey, Țara Galilor, renumit pentru faptul că are cel mai lung nume de localitate din Europa. Dar nu acesta este locul cu cel mai lung nume, scrie The Travel.

În Noua Zeelandă se află un deal fascinant care duce lucrurile și mai departe, cu nu mai puțin de 85 de litere. Acest loc deține un titlu certificat de Guinness World Records și șoptește o poveste străveche prin fiecare silabă.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu este un deal din Noua Zeelandă cu cel mai lung nume oficial de loc din lume.

Acest deal, situat la o altitudine de 305 metri deasupra nivelului mării, reprezintă o frumoasă expresie a limbii maori.

Ascuns printre dealurile line din regiunea Hawke’s Bay, pe Insula de Nord a Noii Zeelande, se află un deal care atrage atenția printr-un nume atât de lung încât ocupă un întreg panou informativ.

Vizitatorii se opresc adesea aici doar pentru a face o fotografie lângă uriașa plăcuță cu numele. Ghizii turistici îl includ uneori ca punct de atracție unic în excursiile rutiere prin regiune.

Originea, semnificația și povestea numelui

Acest nume onorează vârful unde Tamatea, un alpinist cu genunchi mari, a cântat la kōauau pentru o persoană dragă.

Tradus, numele înseamnă:

„Vârful unde Tamatea, omul cu genunchii mari, cățărătorul de munți, cel care a străbătut și cucerit ținuturi, a cântat la fluierul său nazal pentru persoana iubită.”

Tamatea, un strămoș al poporului Kahungunu din Pōrangahau, nu era un om obișnuit. Potrivit tradiției orale maori, el a fost un explorator respectat care a călătorit prin vaste regiuni ale Aotearoa (Noua Zeelandă). Povestea spune că Tamatea traversa această zonă când a întâlnit într-o confruntare războinicii Ngati Hine. Din nefericire, și-a pierdut fratele în luptă și a rămas în regiune pentru a-l plânge.

Copleșit de durere, Tamatea s-a așezat pe vârful acestui deal și a interpretat o melodie tristă la kōauau (un fluier nazal tradițional maori) în memoria fratelui său căzut.

De ce este acest nume atât de lung

Respectul, istoria, onoarea și omagiul sunt toate împletite în acest nume.

Lungimea sa nu este întâmplătoare. Acest cuvânt de 85 de caractere este o expresie atent construită în limba maori (te reo Māori), cunoscută pentru caracterul său liric, descriptiv și pentru capacitatea de a exprima idei complexe cu eleganță.

În timp ce cele mai bântuite locuri din Noua Zeelandă îi înspăimântă pe vizitatori, acest deal are un nume atât de lung deoarece spune o poveste completă și fascinantă. În loc să atribuie o etichetă generică unei locații, convențiile de denumire maori reflectă adesea evenimente petrecute acolo, persoane care au trăit sau au călătorit prin acele ținuturi ori importanța culturală a locului.

În acest caz, fiecare parte a numelui reprezintă un fragment din povestea lui Tamatea. Aceste elemente nu sunt separate prin spații sau semne de punctuație, ci sunt țesute într-un singur cuvânt compus, așa cum este obișnuit în limbile polineziene și austroneziene.

Cum îl numesc localnicii

Deși numele complet poate fi pronunțat cu ușurință de unii vorbitori de maori, majoritatea localnicilor preferă să simplifice lucrurile. În conversațiile de zi cu zi, ei se referă la acest loc drept „Taumata Hill” („Dealul Taumata”), o poreclă practică și ușor de rostit, care păstrează totuși legătura cu originile sale legendare.

Recomandările autorului:

Satul sublim cu cel mai mic nume din Europa. Are mai puțin de 900 de locuitori și atrage vizitatorii pe bandă rulantă

Singura localitate din România care are doar 2 litere. Este locul unui masacru istoric