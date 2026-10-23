Premierul Luca Niculescu anunță că Forțele Navale Române vor beneficia de dotări suplimentare, după atacurile cu drone din Marea Neagră

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a anunțat vineri, 23 octombrie, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, noi dotări suplimentare de care vor beneficia Forțele Navale, în urma demersurilor pe care statul român le-a făcut la nivelul NATO. Reacția premierului învestit la începutul acestei săptămâni vine la scurt timp după ce o navă aflată la 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața.

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„Vom continua coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă”

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia.

Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor.

Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă.

Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.

Una dintre persoanele aflate la bordul navei și-a pierdut viața în urma incidentului

Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au confirmat că, la bordul navei, se aflau 13 persoane, dintre care nouă au fost salvate. Este vorba de 10 cetățeni din Ucraina și de trei cetățeni din Azerbaidjan. Din păcate, unul dintre aceștia și-a pierdut viața.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, au anunțat reprezentanții ANR, printr-un comunicat de presă.

Mai multe informații despre evenimente aflate în desfășurare sunt disponibile AICI.