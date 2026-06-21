Fostul secretar general al PNL Lucian Bode, căruia i s-a cerut demisia din PNL până luni, la ora 12:00, spune, duminică, că noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie. El spune că nu are niciun motiv să demisioneze, precizând că situaţia financiară care i se impută este doar o „sentinţă politică”, iar problemele „nu există”.

Lucian Bode refuză să demisioneze din PNL

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns”, a transmis Lucian Bode într-un comunicat de presă.

El susține că, în peste 27 de ani petrecuţi în PNL, şi-a exprimat toate poziţiile în cadrul organismelor statutare ale PNL, cel mai recent, în Biroul Politic Naţional şi în Colegiul Director Judeţean al PNL Sălaj.

„Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an și jumătate, despre modul de promovare a oamenilor «din afară», despre depărtarea de electoratul nostru tradițional, despre fuga de responsabilitate și despre abandonarea muncii de partid.

Se pare că am deranjat. Totuși, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Și am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la «impuse»”, a adăugat Lucian Bode.

El spune că „ameninţarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor”.

Lucian Bode acuză „noul PNL” că sancţionează libertatea de opinie

Fostul secretar general al PNL acuză că dacă „noul PNL” sancţionează libertatea de opinie, nu face altceva să îşi calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără.

„Unele lucruri aș putea să le înțeleg, însă memoria instituțională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privința situației financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta «sentință politică».

Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalității procedurilor, validată de către toate instituțiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea șefilor de campanie.

În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreționar. Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute și asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moraliști sau reformatori liberali”, a adăugat el.

El subliniază că situaţiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate şi validate inclusiv de către AEP şi de Curtea de Conturi.

„NU am niciun motiv să demisionez”

„Problemele invocate întruna nu au existat şi nici nu există. Ele există doar într-o «sentinţă politică» dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL. Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabileşte vinovatul, apoi se caută faptele

PS: Un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină. Cât privește demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez”, a explicat Lucian Bode.