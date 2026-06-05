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Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou

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Nicușor Dan a anunțat că urmează să aibă loc o întâlnire cu insituțiile responsabile din domeniul securității naționale, după incidentul în care o dronă navală ucraineană s-a autodetonat în Portul Constanța. Președintele a recunoscut că vrea să înțeleagă mai bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le are România pe partea marină. 

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Întrebat dacă autoritățile române vor cere aliaților echipamente de protecție și față de dronele maritime, nu doar față de cele aeriene, președintele a răspuns că pentru el partea marină este un subiect nou, dar a subliniat că va avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru a evalua necesarul de capabilități și modul în care poate fi îmbunătățită reacția în astfel de situații.

„În primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventualele lipsuri pe care le avem.”, a spus Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă, vineri, după incidentul de la Constanța.

Președintele României a mai precizat că pe partea aviatică, de drone aeriene, au existat informații în timp real. De asemenea, șeful statului a explicat că există o cerere de echipamente de la NATO încă din luna februarie.

„Pe partea aviatică, cea de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-alungul timpului și aveam informațiile în timp real și a fost ușor. Aveam acea cerere încă din februarie de echipamentele de la NATO, deci acolo a fost o altă situație”, a mai declarat președintele. 

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

Dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

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