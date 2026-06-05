Nicușor Dan a anunțat că urmează să aibă loc o întâlnire cu insituțiile responsabile din domeniul securității naționale, după incidentul în care o dronă navală ucraineană s-a autodetonat în Portul Constanța. Președintele a recunoscut că vrea să înțeleagă mai bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le are România pe partea marină.

Întrebat dacă autoritățile române vor cere aliaților echipamente de protecție și față de dronele maritime, nu doar față de cele aeriene, președintele a răspuns că pentru el partea marină este un subiect nou, dar a subliniat că va avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru a evalua necesarul de capabilități și modul în care poate fi îmbunătățită reacția în astfel de situații.

„În primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventualele lipsuri pe care le avem.”, a spus Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă, vineri, după incidentul de la Constanța.

Președintele României a mai precizat că pe partea aviatică, de drone aeriene, au existat informații în timp real. De asemenea, șeful statului a explicat că există o cerere de echipamente de la NATO încă din luna februarie.

„Pe partea aviatică, cea de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-alungul timpului și aveam informațiile în timp real și a fost ușor. Aveam acea cerere încă din februarie de echipamentele de la NATO, deci acolo a fost o altă situație”, a mai declarat președintele.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

Dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

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