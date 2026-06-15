Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul rus din noaptea de duminică spre luni. Acesta a avariat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev, monument inclus în Patrimoniul UNESCO. Maia Sandu a asigurat de solidaritatea țării sale față de Ucraina în lupta împotriva Rusiei.

Un atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului a provocat un incendiu grav la Lavra Pecerska, unul dintre monumentele religioase emblematice ale Ucrainei. Cel puțin 19 persoane au fost rănite, iar aproximativ 140.000 de gospodării au rămas în beznă.

Unul dintre marile simboluri ale ortodoxiei, distrus de ruși

În mesajul său, Maia Sandu a condamnat distrugerea unuia dintre cele mai mari simboluri ale ortodoxiei, înscris în Patrimoniul UNESCO.

„Regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO – Lavra Pecerska din Kyiv”, a scris pe Facebook Maia Sandu.

Reacția președintei de la Chișinău a venit după ce un bombardament rusesc a incendiat Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Potrivit Kyiv Independent, forțele ruse au lansat un bombardament cu 27 de rachete și drone.

Maia Sandu îndeamnă la o replică internațională fermă în fața unor atacuri „mișelești”

Maia Sandu mai afirmă că sprijinul internațional și solidaritatea cu cetățenii ucraineni trebuie să rămână ferme și neclintite în fața acestor atacuri „mișelești”.

„În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor”, a conchis șefa statului vecin.

Catedrala a fost ridicată în 1051 și este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, beneficiind de protecție sporită în temeiul celui de-al Doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954. Este un statut menit să împiedice astfel de locuri să fie incluse pe orice listă de obiective.