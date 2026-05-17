Deși ne mândrim cu Delta Dunării, un tezaur natural unic în Europa, românii încep să se reorienteze către o localitate din Republica Moldova, în Lunca Prutului. Satul de vacanță Văleni se laudă cu peisaje fabuloase, o serenitate de început de lume oameni calzi,, bucate delicioase și un autentic tradițional tot mai apreciat de turiștii străini. Localitatea mirifică din rezervația biosferei UNESCO Lunca Prutului a fost inclusă ântr-un top mondial al destinațiilor, în anul 2003.

Pentru români, rezervația naturală are două mari avantaje. Pe lângă faptul că le amintește izbitor românilor de farmecul Deltei de acasă, vine cu prețuri imbatabile, mult mai mici decât în țară. Este și ușor accesibilă, la doar 20 de kilometri de granița cu România.

Lunca Prutului este poarta de intrare în Rezervația Deltei Dunării, fiind la intersecția a 3 coridoare majore de migrație a păsărilor.

Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” a fost inclusă în rețeaua mondială a UNESCO în anul 2018.

Unul dintre cele mai frumoase sate turistice din lume

Satul de vacanță Văleni din sudul Republicii Moldova, așezat în centru rezervației biosferei UNESCO Lunca Prutului, este considerat unul dintre cele mai frumoase sate turistice din lume.

În anul 2023, satul din Lunca Prutului de Jos a fost recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase sate turistice din lume, o premieră pentru țara vecină, nota Agora.md. Localitatea a fost selectată din 260 de aplicații din peste 60 de țări.

Este prima oară când Moldova a obținut o poziție la acest concurs de talie mondială ca fiind o destinație turistică consacrată. Evenimentul selectează cele mai bune sate turistice din lume în cadrul inițiativei „Best Tourism Villages” a World Tourism Organization (UNWTO).

O reușită la categoria management al destinației

Reușita a venit la scurt timp după lansarea procesului-pilot de instituire a primei Organizații de Management al Destinației (OMD) pe platforma GAL Lunca Prutului de Jos.

Procesul de pilotare a OMD-ului local cuprinde peste 30 de obiective turistice, inclusiv pensiuni, case rurale, ateliere culinare și de meșteșugărit, vinării, muzee, complexe de odihnă, apicultori, ansambluri etnofolclorice și rezervația Prutul de Jos.

Sudul Moldovei abundă în locuri uimitoare, în special în Lunca Prutului

Sudul Moldovei este plin de locuri copleșitor de uimitoare, mai ales în regiunea din Lunca Prutului, mai scrie publicația. Admirând Colinele Aurii de la Văleni, îți vine să exclami: „Doamne ferește” ce frumusețe, iar gustând din cuscuți sau dulceața din roșii cherry gătite de Tanti Mașa din Slobozia Mare, gândești că „Mai dă Doamne” așa talente. Ca să vă asigurați de acest lucru, puteți viziona REPORTAJUL realizat de AGORA.

Dar să gustăm din farmecul locurilor la firul ierbii și să pășim în Eco-Village Văleni. Este un complex turistic care cuprinde o agropensiune, câteva căsuțe rustice, aflate încă în construcție, un restaurant și o curte tradițională țărănească. Toate astea sunt situate în unul din satele-gazdă ale Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”, cu lacul Beleu și gârlele Prutului, scrie publicația zdg.md din țara soră.

Vinului și bucatelor din Lunca Prutului li s-a dus buhul

Silvia Știrbeț (foto jos), a cărei familie a fondat această afacere, ne face turul complexului, aflat în plin proces de dezvoltare și extindere.

„Avem aceste 4 căsuțe, două învelite cu stuf, două învelite cu oală. Vrem să le amenajăm pentru a demonstra mai multe meșteșuguri tradiționale: casa dulgherului, a pescarului, fiindcă legenda spune că primii vălenași sunt pescarii. Și următoarea casă va fi cea a ciobanului sau a mocanului, cum se mai spune la noi. În spatele casei vrem să amenajăm o mini fermă cu oițe, miei, măgăruși, păsări, ca să familiarizăm copiii veniți din oraș cu tot ce înseamnă curte țărănească tradițională”, explică doamna Silvia.

„Și ultima casă, care va fi cea mai maiestuoasă, cu o moară în față, va fi casa morarului”, adaugă ea.

Economia locală este conectată la pescuit, creșterea animalelor și culturilor agricole. Însă, pentru a agonisi pentru un trai decent, mulți locuitori din cei peste 3.000, cât îi are satul oficial, pleacă în străinătate, iar cei mai mulți în România, aflată la aproximativ 20 de kilometri.

Localitățile din Delta Dunării i-au inspirat pe frații de peste Prut

„Noi am locuit o perioadă în România, Galați și, colindând țara vecină, văzând ce au făcut țăranii din satele românești cu casele lor, transformându-le în pensiuni și valorificând potențialul natural pe care îl au, am zis de ce nu putem și noi face același lucru. Având aceste locuri frumoase, având rezervația lacul Beleu în apropiere, toate bazinele râului Prut, având oamenii aceștia primitori în Lunca Prutului, oameni calzi, oameni harnici, gata să-și deschidă casele pentru vizitatori, având un patrimoniu cultural estimabil”, mai spune Silvia Știrbeț, membră a echipei Eco-Village pentru sursa citată.

Familia sa este cea care a inițiat proiectul de ecoturism, pentru ca ulterior să creeze și câteva locuri de muncă, o comoară pentru frații de peste Prut.

O afacere de familie care a atras finanțare externă

Cu normă deplină și lucrând și peste program, toată familia din Lunca Prutului este implicată trup și suflet:

„Nicu și Mihaela sunt administratorii, cei cu ideile, cei cu proiectele, noi suntem în spatele frontului. Eu sunt cu partea de restaurant, masă, cazare. Soțul meu, fiind tehnolog de vinuri, face un vin foarte gustos și așa ne completăm unul pe altul”, maai explică doamna Silvia.

Ea a decis să își extindă casa părintească, cumpărând și casa vecinilor. Au valorificat mai toți banii agonisiți, au împrumutat de la bănci. Ulterior au câștigat și câteva concursuri de finanțare lansate de partenerii de dezvoltare. Iar savurosul vin produs în gospodărie a devenit un adevărat brand local.

Model de bune practici pentru turismul rural și de patrimoniu

Astfel, casa vecinilor s-a transformat în cază-muzeu „Casa Dorului”, amenajată în stil tradițional, cu cele 3 camere ale țăranului: tinda, casa mare și casa de locuit. Au adunat acolo toată zestrea agonisită a mătușilor, bunicilor, străbunicilor, a gospodinelor din sat care au dorit să doneze lucruri.

Au amenajat curtea pentru șezători sau manifestații culturale, dar și pentru servirea mesei.

Au adunat acolo toată zestrea mătușilor, bunicilor, străbunicilor, a gospodinelor din sat care au dorit să doneze lucruri.

Cu sprijinul Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD, au construit cele 4 „căsuțe ale meșteșugurilor”. Pe Casa Pescarului au instalat o baterie fotovoltaică, pentru independența energetică a complexului ecoturistic, exclusiv prin energie regenerabilă.

În 2019, tot cu sprijinul PNUD-GEF, au construit două turnuri pentru observarea păsărilor în rezervația biosferei „Lunca Prutului de Jos”. Au mai fost amenajate două foișoare rustice.

Acces ușor dinspre Dunăre, prin portul Giurgiulești

Din anul 2013, Eco-Village Văleni deservește turiști din Moldova și din străinătate. O țintă excelentă sunt turiștii care călătoresc pe Dunăre, grație proximității cu portul Giurgiulești.

La început, primeau lunar câte 100-200 de turiști. Apoi, odată cu pandemia, ritmul s-a mai domolit. Însă, începând din anul 2023, când au primit recunoașterea mondială, turiștii dau năvală.

„De la deschiderea complexului și până a începe pandemia, noi am primit turiști de pe navele de croazieră, suntem într-o colaborare cu agențiile de turism din Chișinău și București, aducem turiștii în această curte, unde la facem cunoscută viața moldovenilor cu bucatele noastre tradiționale, cu obiceiurile noastre, cu dramatizarea folclorului”, spune Svetlana Vodă, locuitoare a satului Văleni.

Moldovenii, dar și românii adoră aceste locuri

„Prima dată când am auzit că se face aici o pensiune, toți ne dădeam cu părerea, ne gândeam și noi ce fel de pensiune, cine să vină? Dar să știți că, mai ales, anul acesta cu pandemia, s-a văzut că moldovenii vor să-și cunoască locurile, să descopere frumosul de la noi din țară. Ne vizitează turiști din diferite zone și rămân plăcut surprinși și mulțumiți de ceea ce văd la noi”, mai spune Svetlana.

Și ea și-a deschis o agropensiune, obținând finanțare de la proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Guvernul Elveției. Însă și alți consăteni au fost incluși în programul elvețian. Frații de peste Prut au convingerea că mica lor Deltă va atrage și mai mulți turiști în anii care vin.

O deltă în miniatură. Raiul natural aflat la doar 20 kilometri de România

Organizația Mondială a Turismului a ONU a

Văleni este un pitoresc sat turistic în Lunca Prutului din Rezervația Prutul de Jos, care face parte din Rețeaua Mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei.

Cu o suprafață totală de peste 14.700 hectare , rezervația cuprinde 9 localități din raionul Cahul, inclusiv 824 de hectare de pădure. Aici viețuiesc nu mai puțin de 200 de specii de păsări, 40 de specii de mamifere și cresc peste 300 de tipuri de plante , multe dintre acestea fiind incluse în Cartea Roșie a Moldovei.

Lunca Prutului este poarta de intrare în Rezervația Deltei Dunării, fiind la intersecția a 3 coridoare majore de migrație a păsărilor.

Cele mai bune sate turistice sunt locuri unde se păstrează culturile și tradițiile, se celebrează diversitatea și protejează biodiversitatea. Sunt locuri rurale în care turismul natural este păstrat nealterat, fiind benefic atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori.

AUTORUL RECOMANDĂ

Experiențele unice din Europa pentru care merită să călătorești: aventuri de trăit o dată în viață

„Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București