Un preot s-a baricadat în Biserică cu tot cu familia, un primar a fost arestat și un arhiepiscop s-a pus în genunchi în fața polițiștilor. Imagini incredibile din Moldova, unde Patriarhia Moscovei și Patriarhia României se luptă pentru o parohie

De câteva săptămâni, Republica Moldova este în mijlocul unui conflict religios, care a izbucnit într-un sat din raionul Călărași. Șase persoane, printre care și primarul, au fost încătușate la începutul lunii februarie după ce au încercat să intre cu forța în biserică. În acel moment, un preot s-a baricadat împreună cu soția și cei 3 copii în lăcașul de cult, în timp ce ușa era păzită de forțe de ordine. Gândul prezintă istoria unei dispute directe dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română, pe teritoriul Republicii Moldova.

În Republica Moldova funcționează, oficial, două Mitropolii, una aflată în subordinea Patriarhiei Ruse și una aflată în subordinea Patriarhiei Române.

Bisericile din țara vecină aparțin, majoritar, Patriarhiei Moscovei. Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, a fost recunoscută oficial de către autoritățile de la Chișinău abia în 2002, după o decizie a CEDO.

Disputa privind dreptul de folosință asupra Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu durează de mai mulți ani și implică Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. În 2017, parohul Florinel Marin și o parte dintre enoriași au trecut la Mitropolia Basarabiei. Decizia a fost contestată de alți enoriați care au refuzat să treacă sub autoritatea Patriarhiei Române și au pus lacăt pe ușa Bisericii. Ba mai mult, din partea Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Ruse, a fost trimis să slujească preotul Alexandru Popa, iar „litigiul” a fost strămutat în tribunal.

În iunie 2025, Curtea Supremă de Justiție a stabilit că Mitropolia Moldovei nu are drept legal asupra bisericii.

Preotul din Dereneu s-a baricadat în biserică împreună cu soția și cei trei copii

Conflictul a escaladat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când poliția a intervenit pentru a calma îmbrâncelile dintre localnici și autorități.

În pofida hotărârii judecătorești, preotul Alexandru Popa (n.r. Mitropolia Moldovei, sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei) s-a baricadat în interiorul bisericii împreună cu soția și cei trei copii minori, care au rămas acolo mai bine de două săptămâni. În tot acest timp, enoriașii i-au furnizat alimente printr-un geam al edificiului.

Aceiași enoriași au protestat în fața bisericii, solicitând acces în interior pentru a participa la slujbele oficiate de preotul lor, contestând trecerea parohiei la Mitropolia Basarabiei (n.r. Patriarhia României). Inclusiv un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei (n.r. Patriarhia Moscovei) s-a pus în genunchi în fața polițiștilor.

„Doamne, luminează mintea polițiștilor!”

Ulterior, un grup de persoane mobilizate de Mitropolia Moldovei (n.r. Patriarhia Moscovei) a rupt cordonul Poliției și a pătruns în biserică. În urma incidentelor, primarul localității, Vasile Revenco, avocatul preotului și alte patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Poliția a calificat acțiunile drept o „provocare orchestrată” și a precizat că blocarea accesului este realizată din interior pentru a împiedica executarea deciziei instanței. Primarul satului, care a fost reținut după violențele de la biserica din localitate, a fost plasat sub control judiciar.

În prezent, în Denereu sunt oficiate două slujbe paralele. Preotul comunității subordonate Patriarhiei Române celebrează liturghia într-o construcţie auxiliară din curtea bisericii, unde s-a mutat încă în 2018, când a început conflictul dintre cele două comunități ortodoxe din sat.

Avocatul Mitropoliei Basarabiei explică implicațiile juridice ale conflictului religios

Avocatul Iulian Rusanovschi, colaborator juridic al Mitropoliei Basarabiei (n.r. Patriarhia Română), a explicat pentru Gândul care sunt premisele juridice care au stat la baza conflictului din Dereneu.

„În Republica Moldova, toate bisericile care au fost construite înainte de 1991, adică în perioada interbelică sau în perioada ocupației sovietice, au statut de monumente istorice și sunt proprietate de stat. Respectiv, în temeuiul Hotărârii de Guvern nr. 740/2002, aceste biserici se transmit în folosință gratuită comunităților religioase care le-au folosit pe parcursul timpului. Comunitatea religioasă condusă de părintele Florin Marin, deși a făcut parte anterior din Mitropolia așa-numită a întregii Moldove, a aderat la Mitropolia Basarabiei și, concomitent cu aderarea la Mitropolia Baserabiei, a semnat actul de dare în folosință gratuită cu Ministerul Culturii.

În pofida acestui fapt, în 2018, cei de la Mitropolia Moldovei au pătruns prin infracție în biserică, l-au scos pe părintele Florin Marin împreună cu comunitatea din biserica respectivă și nu i-au mai permis să o folosească, chiar dacă părintele a semnat cu Ministerul contractul de folosință gratuită a bisericii, fiind unica comunitate cu dreptul de a semna un astfel de contract. Mitropolia Moldovei nu i-a permis să folosească această biserică și a încercat diferite litigii în judecată prin care să anuleze contractul de dare în folosință gratuită, prin care să radieze din cadastru înscrierile referitoare la dreptul de folosință. Însă toate aceste dosare Mitropolia Moldovei le-a pierdut în instanța de judecată. Acum, după ce a pierdut ultimul dosar de judecată în decembrie 2025, s-a decis să se intre înapoi în biserică pentru a o folosi în continuare, întrucât avem dreptul de posesie, avem dreptul de folosință, dar acesta nu este realizat în mod efectiv”, a declarat avocatul.

„Statul a asistat neputincios”

„Acest drept a rămas unul iluzoriu, fiindcă instituțiile statului au ales să asiste neputincioase la provocările care au venit din partea acestei structuri necanonice, care face parte din cadrul Patriarhiei Ruse, și să devină neputincioase chiar în fața încercărilor care au reușit – spargerea bisericii și de baricadare a unor preoți în incinta bisericii de la Dereneu.

Mai mult, Iulian Rusanovschi trage un semnal de alarmă și afirmă că situația de la Denereu ar putea fi un precedent periculos și pentru alte biserici din Republica Moldova. El avertizează că o situație similară are loc în prezent în satul Camencea.

„Sesizez o asistare neputincioasă la lupta Mitropoliei Basarabiei pentru a-și folosi bisericile ridicate de propriile comunități și o încurajare tacită a acțiunilor metropoliei Moldovei de a preveni procesul de aderare a bisericilor în componența Mitropoliei Basarabiei prin aceste evacuări abuzive și cu tente de intimidare a preoților pentru a nu mai îndrăzni să părăsească Patriarhia Rusă și să revină în componența Patriarhiei Române. După exemplul: «bate păstorul și va risipit turma» sau «bate o persoană și se vor teme zeci»”, a concluzionat acesta.

Ce spune Mitropolia Basarabiei

Mitropolia Basarabiei a condamnat „escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală” a acțiunilor de la Dereneu și a cerut intervenția urgentă a instituțiilor statului. Reprezentanții Mitropoliei mai spun că tolerarea unor astfel de acțiuni ar crea un precedent periculos pentru statul de drept și ar încuraja escaladarea conflictelor religioase.

Acuzații de fals în colectarea semnăturilor pentru trecerea bisericii la Mitropolia Basarabiei

Pe de altă parte, Mitropolia Moldovei (n.r. Patriarhia Moscovei) a depus o cerere prealabilă la Poliție și la Ministerul Justiției, acuzându-l pe preotul Florinel Marin că ar fi falsificat semnăturile mai multor membri ai comunității în 2017, atunci când a reînregistrat parohia ca aparținând Mitropoliei Basarabiei.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași a fost construită în 1827 și este monument istoric protejat de stat, aflat în proprietatea Ministerului Culturii.

