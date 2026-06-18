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MApN face angajări. Aproape 7000 de posturi sunt disponibile pentru cei dispuși să urmeze o carieră militară

MApN face angajări. Aproape 7000 de posturi sunt disponibile pentru cei dispuși să urmeze o carieră militară
MApN face angajări
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MApN pregătește un nou plan de recrutare. Armata scoate pe piață aproape 7.000 de posturi, în unități militare din toată țara.

Potrivit anunțului, MApN cauă soldați și gradați profesioniști.

Campanie de recrutare lansată de MApN

Este cea mai nouă campanie de recrutare lansată de MApN. Potrivit unui anunț postat pe social media, sunt disponibile aproape 7.000 de posturi.

„E un moment bun să îți alegi profesia! A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara”, a transmis, pe Facebook, MApN.

„Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie întreagă de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat. Accesează mapn.ro/contactbir.php”>https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php pentru a afla datele de contact al acestuia.

Salvează postarea ca să o ai la îndemână, iar dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de o carieră militară, trimite-le-o și lor”, a mai adăugat MApN.

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